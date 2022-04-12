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    SağlıkDemans ve alzheimer ile savaşıyor! Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...
    HaberlerSağlık Haberleri Demans ve alzheimer ile savaşıyor! Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...
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    Demans ve alzheimer ile savaşıyor! Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Demans veya alzheimer hastalığı ile savaşıyor! Hafızayı keskinleştiriyor, genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyne çok iyi geliyor. Depresyon semptomlarını hafifletiyor, ruh halini düzenlemeye yardımcı oluyor. B12 vitamini, E vitamini ve antioksidan bakımından çok zengin, stresten koruyor. Sıklıkla genel beden sağlığı üzerine etkiler düşünülürken beyin sağlığı es geçilebiliyor. Fakat sağlıklı bir beyin yaşam boyunca sağlıklı bir bedeni de beraberinde getiriyor. Bu nedenle beyni koruyan doğru adımları atmak, demans veya alzheimer gibi rahatsızlıkların da riskini en düşük seviyeye indirerek hem gençlikte hem de ilerleyen yaşlarda rahat bir hayat geçirmenizi sağlıyor. İşte beyniniz için adeta bir kalkan olabilecek o ipucu...

    • 12 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:
    • 12 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:
    1Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

    2OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

    OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

    Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

    3Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

    4Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

    5Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."

    6Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Sonuç: Zihinsel keskinliği korumak, yaşlanmayı geciktirmekle mücadele etmek ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek kadar, omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını desteklemek için oldukça önemlidir.

    7B-12 VİTAMİNİ

    B-12 VİTAMİNİ

    Omega-3 stoklarken, beyindeki nörotransmitter yollarını desteklemeye yardımcı olacak ve ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olabilecek yeterli B vitamini aldığınızdan emin olmanız da önemlidir.

    8Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Sell, "B vitaminleri genellikle beyin sağlığında göz ardı edilen önemli faktördür" diyor ve bir B-kompleks vitaminin B vitaminlerinden sadece birini tek başına almaktan daha iyi olduğunu da sözlerine ekliyor. Vitaminlerin birbirleriyle sinerjik bir ilişkisi vardır, bu nedenle bir kompleks genellikle onları tek başına kullanmaktan daha iyidir" diye açıklıyor.

    9Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Ancak Sonpal, B12 vitamininin zihinsel sağlığı iyileştirmek için özellikle önemli olduğuna dikkat çekiyor. "Bu vitamin, ruh halimizi ve mutluluğumuzu dengelemekten sorumlu olan nörotransmitter serotoninin üretilmesinde hayati bir rol oynuyor" diyor. "B12 vitamini olmadan, klinik depresyon riski için bir endişe var."

    10E VİTAMİNİ

    E VİTAMİNİ

    E vitamini bir antioksidan olarak işlev görür ve genel beyin sağlığını destekleyebilir. Sonpal'a göre, "Araştırmalar, E vitamininin beyni, beyindeki oksijen üretimi ve birikiminin dengeli olmadığı oksidatif stresten koruduğunu gösteriyor.” Oksidatif stresin bazı yan etkileri yorgunluk, hafıza kaybı ve tekrarlayan baş ağrılarıdır.

    11AMİNO ASİT

    AMİNO ASİT

    Listede sonuncu olması, amino asitlerin daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Aslında Sell, amino asitlerin beyin sağlığı için en önemli besinlerden biri olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, amino asitlerle ilgili özel bir beslenme düzenine geçmeden önce, diğer ilaçlar ve takviyeleri etkilemediğinden emin olmak için doktorunuza danışın.

    12Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Sell, "Amino asitler, nörotransmiterlerin yapı taşlarıdır" diyor. Örneğin, amino asit 5HTP olmadan beyniniz, esenlik ve mutluluk duygularını oluşturmaya yardımcı olan "iyi hissetme" hormonu olan serotonin üretemez.

    13Demans ve alzheimer ile savaşıyor Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

    Benzer şekilde, amino asit L-tirozin, ruh halimizi ve ödül ve motivasyon duygularımızı etkilemekten sorumlu nörotransmitter olan dopaminin öncüsüdür. (Sabah)

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