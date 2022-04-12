Demans ve alzheimer ile savaşıyor! Hafızayı keskinleştiriyor, beyin sağlığı ve depresyon...

AMİNO ASİT

Listede sonuncu olması, amino asitlerin daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Aslında Sell, amino asitlerin beyin sağlığı için en önemli besinlerden biri olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, amino asitlerle ilgili özel bir beslenme düzenine geçmeden önce, diğer ilaçlar ve takviyeleri etkilemediğinden emin olmak için doktorunuza danışın.