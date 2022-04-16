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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi. Erdoğan çifti, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

DHA
• 16 Nisan 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 16 Nisan 2022 - 23:15 • Son Güncelleme:
1Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi.

2Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

İftar programına Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu

3Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala

4Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan

5Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.

6Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

Erdoğan çifti, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

7Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

İşte iftar programından fotoğraflar...

8Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi
9Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi
10Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi
11Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçılarla iftarda bir araya geldi

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