Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tek o hediyeyi kabul etti! Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve 56 yıldır ahşaba şekil veren ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Duygusal anlar yaşandığını ifade eden Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tek kendisi tarafından verilen hediyeyi kabul ettiğini söyledi.
• 29 Aralık 2024 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 09:46 • Son Güncelleme: