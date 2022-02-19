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    SağlıkÇok kısa sürede 10 kilo birden zayıflatan mucize diyet! İncecik bel, sıfır yağlı göbek...
    HaberlerSağlık Haberleri Çok kısa sürede 10 kilo birden zayıflatan mucize diyet! İncecik bel, sıfır yağlı göbek...
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    Çok kısa sürede 10 kilo birden zayıflatan mucize diyet! İncecik bel, sıfır yağlı göbek...

    İncecik bel ve sıfır yağlı göbek için bu diyete başlanması tavsiye ediliyor, 13 günde 10 kilo birden zayıflatıyor. Zengin besin değerleri, uzun süre tok tutması ve sağlığa faydaları nedeniyle kilo vermek için en uygun diyet olarak öne çıkıyor, sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ediliyor. Peki İsveç diyeti nasıl yapılır? İşte adım adım İsveç diyeti...

    • 19 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
    • 19 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
    113 GÜNDE 10 KİLO ZAYIFLATAN İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

    13 GÜNDE 10 KİLO ZAYIFLATAN İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

    Kilo vermek isteyenler bu diyet tam sizlik. İsveç diyeti nasıl yapılır diye merak ediliyor. İncecik bel ve sıfır yağlı göbek için bu diyeti deneyin. Peki İsveç diyeti nasıl yapılır?

    21. GÜN

    1. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve (şekersiz ve sütsüz)

    - Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta +haşlanmış ıspanak

    - Akşam yemeği: Yağsız ızgara biftek

    32. GÜN

    2. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve+ tereyağlı tam tahıllı ekmek

    - Öğle yemeği: 200 gr jambon

    - Akşam yemeği: 200 gr ızgara yağsız biftek, yeşil salata (sadece marul ve salatalık ile yapılır) ve1 adet meyve

    43. GÜN

    3. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve+1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

    - Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası+ taze fasulye

    - Akşam yemeği: 1 dilim jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)

    54. GÜN

    4. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

    - Öğle yemeği: Peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç

    - Akşam yemeği: Meyve salatasıve sade (doğal) yoğurt

    65. GÜN

    5. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve+ limonlu havuç (pişmiş veya çiğ)

    - Öğle yemeği: Çiğ domates ile ızgara beyaz balık

    - Akşam yemeği: Izgara biftek + yeşil salata

    76. GÜN

    6. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve ve 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

    - Öğle yemeği: Izgara et+ meyve

    - Akşam Yemeği: 200 gr derisiz tavuk+ salata

    87. GÜN

    7. GÜN

    - Kahvaltı: Şekersiz limonlu çay

    - Öğle yemeği: 200 gr ızgara et ve 1 meyve

    - Akşam yemeği: Serbest gün

    98. GÜN

    8. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve (istediğiniz kadar şeker ekleyebilirsiniz)

    - Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta + haşlanmış ıspanak

    - Akşam yemeği: 200g Izgara biftek

    109. GÜN

    9. GÜN

    - Kahvaltı: Sadekahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

    - Öğle Yemeği: ızgara et ve yeşil salata

    - Akşam yemeği: 200 gr jambon

    1110. GÜN

    10. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek

    - Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası + taze fasulye

    - Akşam yemeği: jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)

    1211. GÜN

    11. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek

    - Öğle yemeği: peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç

    - Akşam yemeği: Meyve salatasıve sade (doğal) yoğurt

    1312 VE 13. GÜN

    12 VE 13. GÜN

    - Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek

    - Öğle yemeği: Domates ile ızgara derisiz tavuk

    - Akşam yemeği: Havuç ile 2 adet haşlanmış yumurta (Akşam)

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