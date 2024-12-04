Çocuğunun sosyal medyada uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı! Velayet babaya verildi
Bursa'da, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında, çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmasının ardından, Bursa 11’inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.’ya (27) verildi. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik’te yaşayan eski eşinin adresine giden, ancak evde kimseyi bulamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 04 Aralık 2024 - 14:18 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 04 Aralık 2024 - 14:18 • Son Güncelleme: