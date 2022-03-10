Cinsel istismar davasında ortalık karıştı!

Ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Ortada cinsel istismar neticesi doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen tutuklama yok. Babası olmadığını zaten iddia ediyorlar. Onun haricinde çok ciddi ithamlarda bulunmaktan hiç çekinmiyorlar. Bir de üzerine gelip 8-10 kişi sopalarla darp ediyorlar.