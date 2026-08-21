Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

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Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, şehirde üretilen ayçiçeğinin çerez ve yağ üretiminin yanı sıra bal üretiminde de kullanıldığını belirtti. İçli, "Şehrimizde ayçiçeğinden elde edilen ballar, özellikle Avrupa ülkeleri ile Japonya'ya ihraç edilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 20-25 bin ton bal ihracatı olur. Bunun 3-4 bin tonu ayçiçeği balıdır. 17-18 bin tonu çam balı, geri kalanı ise yayla ballarıdır. Aksaray'da ayçiçeği balı ihraç ediliyor. Yenikent, Yeşilova ile Eskil bölgesi, bir il büyüklüğündedir. Buralara dışarıdan gezginci arıcılar yaklaşık 25 bin koloniyle, Aksaraylı arıcılarımız ise 7-8 bin koloniyle gider. Bu ballar tüccarlar tarafından toplu olarak alınır. Tahliller ve analizlerin ardından ihraç edilir" dedi.