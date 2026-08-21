GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor
HaberlerGündem Haberleri Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

21.08.2026 - 10:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

Türkiye’nin en önemli tarım ve ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Aksaray, sadece yağ ve çerez üretimiyle değil, tarlalardan elde edilen eşsiz ayçiçeği balıyla da dünya pazarlarında ses getiriyor. Şehirde faaliyet gösteren arıcıların 32 bin kovanla ürettiği yaklaşık 500 ton ayçiçeği balı; Belçika, Hollanda ve özellikle Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Aksaray'da arıcılar, ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanlarda kurulan kovanlardan elde edilen yaklaşık 500 ton balı, Belçika, Hollanda ve Japonya'ya ihraç ediyor. Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, "Sarı, çok hoş kokulu ve kaliteli bir baldır.

2Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

İLGİLİ HABER

Antalya'da 3 günlük dev elektrik kesintisi: 15 ilçede 80 nokta karanlıkta kalacak
Antalya'da 3 günlük dev elektrik kesintisi: 15 ilçede 80 nokta karanlıkta kalacak

Özellikle Japonya’ya satılan ballardan birisidir. Tüccarlar, 'Japonya’ya göndereceğiz' diye bizden topluyorlar" dedi.

3Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

İLGİLİ HABER

Kilogramı 650 bin liradan satılan 500 kilo safran soğanı Safranova'da 7 dekarlık alana dikildi
Kilogramı 650 bin liradan satılan 500 kilo safran soğanı Safranova'da 7 dekarlık alana dikildi

Aksaray, 160 bin 290 hektar alanda 55 bin 732 ton ayçiçeği üretimi ile Türkiye'de 2025 yılında 3'üncü sırada yer alırken, 32 bin kovanla arıcılar ürettikleri yaklaşık 500 ton balı Belçika, Hollanda ve Japonya'ya ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

4Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

AKSARAY'DAN AVRUPA'YA İHRACAT

Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, şehirde üretilen ayçiçeğinin çerez ve yağ üretiminin yanı sıra bal üretiminde de kullanıldığını belirtti. İçli, "Şehrimizde ayçiçeğinden elde edilen ballar, özellikle Avrupa ülkeleri ile Japonya'ya ihraç edilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 20-25 bin ton bal ihracatı olur. Bunun 3-4 bin tonu ayçiçeği balıdır. 17-18 bin tonu çam balı, geri kalanı ise yayla ballarıdır. Aksaray'da ayçiçeği balı ihraç ediliyor. Yenikent, Yeşilova ile Eskil bölgesi, bir il büyüklüğündedir. Buralara dışarıdan gezginci arıcılar yaklaşık 25 bin koloniyle, Aksaraylı arıcılarımız ise 7-8 bin koloniyle gider. Bu ballar tüccarlar tarafından toplu olarak alınır. Tahliller ve analizlerin ardından ihraç edilir" dedi.

5Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

'SARI VE ÇOK HOŞ KOKULU BİR BALDIR'

Aksaray'dan yaklaşık 500 ton ayçiçeği balı ihraç edildiğini ifade eden İçli, "Şu anda arılar, ayçiçeği tarlalarında. Ayçiçeği balı, çok değerli bir bal türüdür. Ancak ayçiçeği balı, polenleri iri olduğu için çabuk donar. Çabuk donduğu için vatandaşlarımız genelde hileli bal olduğunu düşünürler ancak değildir. Sarı, çok hoş kokulu ve kaliteli bir baldır. Bu bal, Belçika ve Hollanda'da çok fazla satılır. Özellikle Japonya’ya satılan ballardan birisidir. Tüccarlar, 'Japonya’ya göndereceğiz' diye bizden topluyorlar" diye konuştu.

6Hileli sanmayın, dünyanın en kalitelisi! Aksaray'da ayçiçeği tarlalarında üretiliyor, üç ülke almak için sıra bekliyor

'YAKLAŞIK 18 AY DONMAZ'

Türkiye'de ayçiçeği balının daha çok sıvı olarak tüketildiğini belirten İçli, "İşlenip filtre edilip dolduruluyor. Bu şekilde yaklaşık 18 ay donmaz. Avrupa ülkelerinde daha çok krema bal olarak tüketiliyor. Çok ince kristaller halinde doldurulup, makinelerden geçirilince özellikle kahvaltılarda Avrupa'da sevilen bir bal türüdür. Bu balları üreticilerimiz tenekelere doldurup toptan satıyor" dedi.