Cem Yılmaz'dan dikkat çeken 'nafaka' cevabı!

"BU KONUYU HEP SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYORDUM ZATEN!"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yaz tatili planı yapmadığını söyleyen Yılmaz, muhabirlerin, "Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise gülerek, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten" yanıtını verdikten sonra aracına bindi.