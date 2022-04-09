Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

Salgın döneminde zor günler yaşayan esnaf, Bulgar turistlerin yaptığı alışverişlerle toparlanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen Bulgar vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta bile zorlandı. Otoparklar, Bulgar plakalı araçlarla doldu taştı. Uzun süredir çeşitli nedenlerle kente gelmeyen Yunan turistlerin de sayısında artış yaşanmaya başladığı görüldü. En güzel ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan Bulgar turistler, aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştirdi ve kentten ayrıldı.