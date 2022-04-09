Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
Soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte Edirne'de Bulgar turist bereketi yaşandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını bavullara doldurdu. Kentte her hafta Cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmazken, Bostan Pazarı esnafının yüzü de yine Bulgar turistlerle güldü.
İHA
• 09 Nisan 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Nisan 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
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Salgın döneminde zor günler yaşayan esnaf, Bulgar turistlerin yaptığı alışverişlerle toparlanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen Bulgar vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta bile zorlandı. Otoparklar, Bulgar plakalı araçlarla doldu taştı. Uzun süredir çeşitli nedenlerle kente gelmeyen Yunan turistlerin de sayısında artış yaşanmaya başladığı görüldü. En güzel ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan Bulgar turistler, aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştirdi ve kentten ayrıldı.
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