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    Foto GaleriÇarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    HaberlerFoto Galeri Haberleri Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
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    Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

    Soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte Edirne'de Bulgar turist bereketi yaşandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını bavullara doldurdu. Kentte her hafta Cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmazken, Bostan Pazarı esnafının yüzü de yine Bulgar turistlerle güldü.

    İHA
    • 09 Nisan 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 09 Nisan 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
    1Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

    Salgın döneminde zor günler yaşayan esnaf, Bulgar turistlerin yaptığı alışverişlerle toparlanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen Bulgar vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta bile zorlandı. Otoparklar, Bulgar plakalı araçlarla doldu taştı. Uzun süredir çeşitli nedenlerle kente gelmeyen Yunan turistlerin de sayısında artış yaşanmaya başladığı görüldü. En güzel ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan Bulgar turistler, aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştirdi ve kentten ayrıldı.

    2Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    3Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    4Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    5Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    6Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    7Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    8Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    9Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
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    11Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    12Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    13Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    14Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı
    15Çarşı ve pazarda Bulgar turist bereketi: Adım atacak yer kalmadı

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