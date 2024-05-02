Caretta caretta kaplumbağalarının sezonu erken başladı!

'SEZON SONUNDA REKOR BEKLİYORUZ'
S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "2024 yılı deniz kaplumbağası sezonunu ilk yuvamızla başlatmış bulunmaktayız. Bunu Çıralı'da Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokole istinaden kooperatif olarak koruma izleme çalışmalarına bugün itibarıyla başlıyoruz. Artık bu saatten sonra sahilde ateş yakmak, ses, gürültü ile ilgili sıkıntılarımız başladı.
Burada herkesin bize destek olmasını bekliyoruz. İnşallah bu sene problemsiz güzel bir deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışması yürütmek istiyoruz. Çıralı'ya gelen müşterilerimizin, turistlerimizin bu konuda hassas olmalarını diliyoruz. Bu sene erken yuvalama başladı. Nedenleri büyük ihtimalle deniz suyu sıcaklığı düşmedi, hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle deniz kaplumbağaları normalden 1 ay önce geldi. 3-4 yıl önce de bu şekilde olmuştu, rekor kırmıştık. İnşallah bu sene de rekor kıracağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.