Caretta caretta kaplumbağalarının sezonu erken başladı!

Geçen yıl 105 yuvadan 5 binin üzerinde yavrunun canlı denize ulaştığını aktaran Kaymakam Solmaz, "Bu ciddi ve güzel bir rakam. Daha önce çok maksimum seviyede olan bir rakamımız var. İnşallah bu sene bu rakamı geçebileceğimizi düşünüyoruz. Burada ciddi çalışmalar var. Öz güveni yüksek çalışmalar var. Arkadaşlarımız bu noktada buraya gelen misafirlerimizi de daha çok bilinçlendirerek sahili iki canlının yani insan ve nesli tükenmek üzere olan caretta carettaların beraber kullanabileceklerini en iyi şekilde göstermeye gayret ediyor. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni turizm sezonunun hem turizm açısından hem de bu tarz olayların daha olumlu gitmesi açısından temennimi sunmak istiyorum" diye konuştu.