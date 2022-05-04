Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinCara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!
HaberlerMagazin Haberleri Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!
• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:

Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.

• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu
ABONE OL

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

2Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu

Moda dünyasının en göz alıcı gecesi Met Gala 2022’nin teması 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion) olarak belirlenmişti. Davetliler, bu temaya uygun kostümler giyerek kırmızı halıda poz verdi.

3Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu

Met Gala'nın bir başka dikkat çeken ismi de ünlü model Cara Delevingne oldu.

4Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu

Delevingne kırmızı takımının ceketini çıkarınca makyajla giydirilmiş çıplak bedeni ortaya çıktı.

5Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu

Sadece göğüs uçlarını kapatan, altın rengi beden makyajıyla boy gösteren ünlü İngiliz model de moda eleştirmenlerinin beğenisini topladı.

6Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu
7Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Galaya damga vurdu

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!

Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı Meedo'dan intikamını fena aldı! Eski sevgilisi ile...

Şeyma Subaşı Meedo'dan intikamını fena aldı! Eski sevgilisi ile...

Demet Akalın'ın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Akalın'ın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı!