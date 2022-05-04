• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
Cara Delevingne göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu!
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.
• 04 Mayıs 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1
Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı.
3
Met Gala'nın bir başka dikkat çeken ismi de ünlü model Cara Delevingne oldu.