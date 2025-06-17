Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti! Aylar sonra 'Nasreddin Hoca'nın ceset parçalarına ulaşıldı

'Ben bu kadının adını bilmiyorum ne de evini, yurdunu herhangi hiçbir şeyini bilmiyorum. Senin bana attığın fotoğrafların haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Belki ben sana yalan söyledim ama itiraf ediyorum. Paranda pulunda da değilim. İstanbul'a götür dedin. Götüremedim. Bak bunu da söyleyeyim' dedim. Mehmet amcanın konuşma şekli değişti. 'Niye getirmedin? Ben sana güvenmiştim. Şimdi ben evime nasıl gideceğim, rezil oldum. Zaten bu kadın, beni TikTok'unda canlı yayında beni rezil etti' dedi."