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Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti! Aylar sonra 'Nasreddin Hoca'nın ceset parçalarına ulaşıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran ve 1 Nisan'dan itibaren kayıp olan Mehmet Tural'ın (62), öldürüldüğü ortaya çıktı. Melahat Tural'ın oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programının canlı yanında suçunu itiraf eden Kenan Yılmaz (32), Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını, yaralanan Turan'ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyledi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan polis ve jandarma, ceset parçalarına ulaştı.

DHA
• 17 Haziran 2025 - 20:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 17 Haziran 2025 - 20:15 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Mehmet Tural, 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Tural'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Tural'ın annesi Melahat Tural da oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı.

2Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

Bu sırada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma sürerken; Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini 'istihbaratçı' olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediğini belirlendi.

3Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

İstanbul'da yaşayan, Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmen Köy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı.

4SUÇUNU İTİRAF ETTİ

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Günlerdir televizyon programındaki canlı yayınlara katılarak Tural'ı, öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, bugün yayında suçunu itiraf etti. Yılmaz, canlı yayındaki konuşmasında, şunları anlattı: "Olay günü beni aradığında akşam saat 17.00 civarındaydı. Otogardan Mehmet amcayı aldım. Bir tesiste çorba içtik. Sonra bizim köydeki (Değirmen Köy) çeşmenin oraya geldik. 'Mehmet amca, ben sana bir şey söyleyeceğim, ama yanlış anlama' dedim.

5Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

'Ben bu kadının adını bilmiyorum ne de evini, yurdunu herhangi hiçbir şeyini bilmiyorum. Senin bana attığın fotoğrafların haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Belki ben sana yalan söyledim ama itiraf ediyorum. Paranda pulunda da değilim. İstanbul'a götür dedin. Götüremedim. Bak bunu da söyleyeyim' dedim. Mehmet amcanın konuşma şekli değişti. 'Niye getirmedin? Ben sana güvenmiştim. Şimdi ben evime nasıl gideceğim, rezil oldum. Zaten bu kadın, beni TikTok'unda canlı yayında beni rezil etti' dedi."

6UÇURUMA DÜŞTÜ

UÇURUMA DÜŞTÜ

Tural'ın tabancayı karnına dayayıp barajın bulunduğu bölgeye gittiklerini ve virajlı yolda araçtan indiklerini öne süren Yılmaz, "HES'e giderken araçtan indik. Hava karanlıktı. İşte o panikle tabancanın namlusunu tuttum. Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim. O anda bir refleksle ben onun boğazına yapıştım. Silahı bana doğru, yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı. Kafasına mı, boynuna mı, omzuna mı geldi onu bilmiyorum.

7Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

O anda zaten silah elime bir kaldı. O da sendeledi ve aşağı uçurama düştü. Zaten yolun kenarında sıfır şekilde iken birbirimize girmiştik. Şoka girdiğim için o panikle 10 dakika orada bekledim" dedi. Daha sonra olay yerinden ayrıldığını belirten Yılmaz, arbede sırasında Tural'ın elinden aldığı tabancayı parçalara ayırıp, çerez poşetine koyup, Değirmen Köyü Mahallesi çıkışında Konya- Afyonkarahisar kara yolundaki çöp konteynerine atığını ardından evine gittiğini söyledi.

8GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz, Konya polisi tarafından stüdyoda gözaltına alındı. Yılmaz'ın olayın yaşandığı yeri yayında tarif etmesi sonrası bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kafatası ve ceset parçalarına rastladı. Ekipler, olay yerinde ceset ve delillerin toparlanmasını için çalışmasını sürdürüyor.

9OLAY YERİNDE, CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

OLAY YERİNDE, CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) bulunmasıyla ilgili katıldığı canlı yayında Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını ve sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyleyen Kenan Yılmaz (37), stüdyoda gözaltına alındıktan sonra olay yerine götürüldü. Savcı ve polislere Tural'ın nereye düştüğünü gösteren Yılmaz, Tural'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz, şunları anlattı:

10Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

''Maktulle, arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin? Niye böyle yaptın? dedi ve tartıştık. Bana, 'Ayıp ettin. Terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle, belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış kurusıkıdan bozma bir tabancaydı.

11Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben bir el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü. Cep telefonunun ışığıyla baktığımda oradaki odun parçasına takıldı. Zikzak yaparak yavaş yavaş aşağı indim. Yanına indiğimde ölüydü, hareketsiz yatıyordu. Üstündeki çantayı çıkarıp, kenara koydum. Siyah bir ceketi vardı, üstünü örttüm. Taşlardan da alıp 4- 5 tanesini üstüne kapattım. Sonra yukarı çıkıp arabama binip, çektim gittim.''

12ÇANTASINDAKİ PARAYI ALDIM

'ÇANTASINDAKİ PARAYI ALDIM'

Mehmet Tural'ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Yılmaz, ''Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum. O yüzden ceplerini araştırmadım, sadece çantayı aldım. Cep telefonu çantanın içerisindeydi.

13Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

Çantayı yanıma alarak arabama geldim. Arabamla buradan ayrıldım. Cep telefonunu yolda suya attım. Arabayla köye doğru indim. Soğuk hava deposunun arka tarafından silahı imha etmeye çalıştım. Kabzası plastikti onu kırdım. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Çantadaki parayı da harcadım'' dedi.

14Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti Aylar sonra Nasreddin Hocanın ceset parçalarına ulaşıldı

Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlarca parçalandığı için bulunan kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)