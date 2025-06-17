Canlı yayında korkunç olayı itiraf etti! Aylar sonra 'Nasreddin Hoca'nın ceset parçalarına ulaşıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran ve 1 Nisan'dan itibaren kayıp olan Mehmet Tural'ın (62), öldürüldüğü ortaya çıktı. Melahat Tural'ın oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programının canlı yanında suçunu itiraf eden Kenan Yılmaz (32), Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını, yaralanan Turan'ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyledi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan polis ve jandarma, ceset parçalarına ulaştı.
DHA
• 17 Haziran 2025 - 20:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 17 Haziran 2025 - 20:15 • Son Güncelleme: