Cami güvenlik kamerasından inanılmaz görüntüler: İmam çocuğu havada kaptı!

5

Birinci secdeye gittik. İkinci secdeye gittiğim, o anda çocuğun sanki ayağının havaya kalktığını hissettim. Ondan sonra bir baktım, çocuk düşmek üzere ayağını yakaladım. Allah'ın izniyle düşmesini önledik. Kimisi yorumlarda '50 santim yükseklik' demiş ama buranın 1 metreden fazla yüksekliği var. Allah muhafaza, çocuk tepe üstü düşebilirdi, boynuna falan bir zarar gelebilirdi. O andaki Rabbimizin bize vermiş olduğu hissiyatla beraber, çocuğun ayağını yakaladık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, şuuruyla yetişmiş, inanmış birileri olarak ibadetten önce can kurtarmak gelir. İbadet, sonradan tekrar edilebilir. Bırakın insanı, herhangi bir mahlukat bile olsa, eğer biri zarar görecekse o anda o zararı gidermek gerekir. Sonra ibadeti iade etmek gerekir" dedi.