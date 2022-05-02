• 02 Mayıs 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
'Camdaki Kız'ın 'Gülcihan'ı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş!
'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterine hayat veren Devrim Yakut'tan çok üzücü bir haber geldi. Bir süredir dizide görünmeyen usta oyuncu, meğer ölümden dönmüş!
• 02 Mayıs 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
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POSTA’dan Suna Akyıldız, bir süredir dizide görünmeyen usta oyuncu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ı başladığı günden beri kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Kaçırdığım günlerde ise internetten kaldığım yerden devam ediyorum.
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Son birkaç haftadır evin annesi ‘Gülcinal’i oynayan Devrim Yakut’u göremeyince COVID-19 olduğunu, diziye ara vermek zorunda kaldığını sandım.
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