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Magazin'Camdaki Kız'ın 'Gülcihan'ı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş!
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• 02 Mayıs 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:

'Camdaki Kız'ın 'Gülcihan'ı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş!

'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterine hayat veren Devrim Yakut'tan çok üzücü bir haber geldi. Bir süredir dizide görünmeyen usta oyuncu, meğer ölümden dönmüş!

• 02 Mayıs 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş
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POSTA’dan Suna Akyıldız, bir süredir dizide görünmeyen usta oyuncu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

2Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ı başladığı günden beri kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Kaçırdığım günlerde ise internetten kaldığım yerden devam ediyorum.

3Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Son birkaç haftadır evin annesi ‘Gülcinal’i oynayan Devrim Yakut’u göremeyince COVID-19 olduğunu, diziye ara vermek zorunda kaldığını sandım.

4Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Senaryo gereği Van’da yaşayan hasta amcasının yanına gitmişti. İki hafta üst üste dönmeyince beni de merak sardı. Çünkü Devrim Yakut dizinin olmazsa olmazı.

5Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Biraz araştırdım, öğrendim ki meğer ölümden dönmüş. Beynine pıhtı atmış ve uzun zaman hastanede yatmış.

6Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Çok zorlu bir süreç geçirmiş, nihayet sağlığına kavuşmuş. Dizideki rol arkadaşları bu süreçte bir an olsun oyuncuyu yalnız bırakmamış.

7Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut meğer ölümden dönmüş

Geçen bölüm diziye dönen Devrim Yakut’a çok geçmiş olsun.

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