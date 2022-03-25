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MagazinCamdaki Kız'da yeni dönem başlıyor! 'Yeni beşir'imiz Hayri'
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• 25 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'da yeni dönem başlıyor! 'Yeni beşir'imiz Hayri'

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’, 24 Mart Perşembe akşamı 36’ncı bölümüyle ekranlara geldi. Babasını kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Nalan, Adil’in kendisine anlatmaya çalıştığı sırrın peşine düşerken; Cana’nın öğrendiği gerçeği, Feride’ye karşı kullanması dengeleri değiştirdi. Zor günler geçiren Nalan’ın aradığı desteği Hayri’den bulması ve ikilinin daha da yakınlaşması sosyal medyaya damga vurdu.

• 25 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızda yeni dönem başlıyor Yeni beşirimiz Hayri
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’, 24 Mart Perşembe akşamı 36’ncı bölümüyle ekranlara geldi. Babasını kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Nalan, Adil’in kendisine anlatmaya çalıştığı sırrın peşine düşerken; Cana’nın öğrendiği gerçeği, Feride’ye karşı kullanması dengeleri değiştirdi. Zor günler geçiren Nalan’ın aradığı desteği Hayri’den bulması ve ikilinin daha da yakınlaşması sosyal medyaya damga vurdu.

2NALANIN EN ZOR GÜNÜ

NALAN'IN EN ZOR GÜNÜ

‘Camdaki Kız’ son bölümde; Kalp krizi geçiren Adil için cenaze töreni düzenlendi. Annesi Feride tarafından ağlamaması konusunda tembihlenen Nalan, duygularını bastırmaya çalıştı. Mezarlıktan eve geçerken babasının toprağından bir avuç alan Nalan, Adil’in kendisine neyi söyleyeceğini Feride’ye sordu.

3Camdaki Kızda yeni dönem başlıyor Yeni beşirimiz Hayri

Kendisini derinden yaralayan bu gerçeğin peşine düşen Nalan, annesine bağırarak ne sakladığını sordu. Çok kızan Feride ise kızına tokat attı. Adil’in ölümünden kızını sorumlu tutan Feride, ona babasını anlattıklarıyla çok üzdüğünü söyledi. Nalan ise annesinden duyduklarıyla şoke oldu.

4SEMAYI DA ADİLİ DE BEN ÖLDÜRDÜM

"SEMA'YI DA ADİL'İ DE BEN ÖLDÜRDÜM"

Ardından Hafize ile odaya çekilen Feride, kızı Sema'yı da Adil’i de kendisinin öldürdüğünü söyledi. Sema’ya tecavüz eden kişiyi; eve kendi soktuğunu anlatan Feride, kocasına Nalan’ın yanına gidip gerçekleri söylememesi için çok yüklendiğini anlattı. Sinir krizi geçiren Feride’yi, Hafize sakinleştirdi. Ona neden Nalan’ı suçladığını sorduğunda da “Böylece bunu düşünecek, gerçekleri sorgulamaktan vazgeçer” cevabını aldı.

5CANA BOMBAYI PATLATTI

CANA BOMBAYI PATLATTI!

Toparlanan Feride, Nalan’ın da kendisinin de güçlü görünmek zorunda olduğunu hatırlatarak, mutfakta eşi için helva kavurdu. Duygularını bastırmaya çalışan Nalan, Sedat’ın tavırlarından rahatsız oldu. Kendisine destek olmaya çalışırken; ölen kaplumbağasını anlatan ve bu acının geçeceğini söyleyen Sedat’a yalnız kalmak istediğini belirtti. O sırada ölüm haberini alan ve harekete geçen Cana da konağa geldi.

6Camdaki Kızda yeni dönem başlıyor Yeni beşirimiz Hayri

Kapıda Cana’yı gören Nalan, hemen gitmesini söylerken, Feride de onu görünce şaştı kaldı. Cana ile baş başa konuşan Feride, ona bir an önce gitmesini tembihlerken; bomba patladı. Cana, Feride İpekoğlu'na; Nalan’ın torunu olduğunu bildiğini söyledikten sonra Sedat’a akşam kendisine gelmesini tembihledi.

7NALANIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ HAYRİ

NALAN'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ HAYRİ

Nalan’a 'Bana ihtiyacın yoksa dışarıya çıkayım' dedikten sonra soluğu Cana’nın evinde alan Sedat, onunla sadece sohbet etti. Bu sırada babasını rüyasında gören Nalan, Hayri’den kendisini mezarlığa götürmesini istedi. Mezarlıkta dertleşen ikiliden Hayri, bu acıyı ve geçmeyeceğini bildiğini dile getirdi. Gece eve döndüğünde Sedat’la karşılaşan Nalan, annesine yakalanmamak için saklandı.

8Camdaki Kızda yeni dönem başlıyor Yeni beşirimiz Hayri

Ertesi gün Cana’nın yeni evine giden Feride Hanım ise çocuğundan uzak durması konusunda onu bir kez daha uyardı. Duyduklarının doğru olmadığını söylese de ona inanmayan Cana ise elinde belgeler olduğunu ve isterse Nalan'a bir kopyasını gönderebileceğini vurguladı.

9YALNIZ DEĞİLSİN, BEN VARIM

"YALNIZ DEĞİLSİN, BEN VARIM"

Öte yandan kafasını dağıtmak için konaktan çıkan Nalan ise Hayri ile arabada giderken, müzik açmasını istedi. Ardından kötü hisseden Nalan, deniz kenarında hava almak istedi. Sinir krizi geçiren Nalan, çok yalnız olduğunu söyleyip ağlarken; ona destek olan Hayri, “Yalnız değilsin, ben varım. Seni hiç bırakmayacağım” dedi. İkilinin bu denli yakınlaşmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte 'Camdaki Kız’ son bölüme gelen yorumlardan bazıları…

10Camdaki Kızda yeni dönem başlıyor Yeni beşirimiz Hayri

"Ve Nalan-Hayri aşkı başlar", "Camdaki Kız'da yepyeni bir dönem", "Böyle bir sahne yok, kalbimizi bıraktık", "İşte tüm Türkiye'nin beklediği Nalan-Hayri sarılması", "Yeni bir aşk mı doğuyor?", "Nalan'ın bir dünya derdi var ama Hayri'nin tek derdi Nalan", "Nihayet bu aşk burada başlar", "Üzüldüğünü anlamayan seni mutlu edemez", "Bölüm sonu çok iyiydi. Nalan'ın yalnızlığı, yüzündeki çaresizliği; Hayri'nin 'ben varım' diyerek imdadına yetişmesi", "Aşk başlasın"

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Camdaki Kız'da yeni dönem başlıyor! 'Yeni beşir'imiz Hayri'

Camdaki Kız'da yeni dönem başlıyor! 'Yeni beşir'imiz Hayri'