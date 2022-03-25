Camdaki Kız'da yeni dönem başlıyor! 'Yeni beşir'imiz Hayri'

"Ve Nalan-Hayri aşkı başlar", "Camdaki Kız'da yepyeni bir dönem", "Böyle bir sahne yok, kalbimizi bıraktık", "İşte tüm Türkiye'nin beklediği Nalan-Hayri sarılması", "Yeni bir aşk mı doğuyor?", "Nalan'ın bir dünya derdi var ama Hayri'nin tek derdi Nalan", "Nihayet bu aşk burada başlar", "Üzüldüğünü anlamayan seni mutlu edemez", "Bölüm sonu çok iyiydi. Nalan'ın yalnızlığı, yüzündeki çaresizliği; Hayri'nin 'ben varım' diyerek imdadına yetişmesi", "Aşk başlasın"