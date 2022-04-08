Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, ekrana gelen 38’nci bölümüyle yine zirvede yer aldı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı dizinin 38’inci bölümünde; kendisine Hayri'ye olan duygularını soran Billur’a sert çıkan ve ardından bulduğu fotoğrafla şoke olan Nalan damga vurdu. İşte ‘Camdaki Kız’ son bölümde yaşananlar…
Başrollerini Burcu Biricik (Nalan) ile Feyyaz Şerifoğlu’nun (Sedat) paylaştığı, Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız', 7 Nisan Perşembe akşamı 38’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
HAYRİ İLE NALAN'A FERİDE DARBESİ
'Camdaki Kız' son bölümde; Nalan ve Hayri’nin peşine düşen ve onları parkta yakalayan Feride, ikisine de sert çıktı. Nalan’la eve dönen Feride, Hayri’nin haddini bilmediğini ve onu kovduracağını söyledi. Bunu istemeyen Nalan da onu kovdurmazsa; bir daha asla Hayri ile konuşmayacağına söz verdi. Kızına güvenen Feride ise ikiliyi birbirinden uzak tutmak için konağa yerleşme kararı aldı.
NALAN'IN YENİ PENCERESİ
Feride Hanım’ın sözlerinden sonra morali bozulan Hayri, Adil Bey için verilecek iftar yemeği için hazırlıklarla uğraşırken; Nalan da odasından çıkmadı. Feride Hanım’ın yalıya eşya toplamaya gitmesini fırsat bilen Nalan, Hayri’den hem özür diledi hem de çocukken de penceresinden manolya ağacını izlediğini anlattı.
Öte yandan kocasının telefonunda Pervin adını gören Gülcihan, Rafet’in karşısına dikilerek onun kim olduğunu sordu. Buna çok kızan Koroğlu, Pervin’in üniversiteden arkadaşı olduğunu ve artık şirkette birlikte çalışacaklarını söyledi.
SEDAT'IN GİZLİ GARAJI AÇIĞA ÇIKTI
Sonrasında da kemer sıkma politikası için uğraşan ve şirketin tüm giderlerini tek tek kontrol eden Rafet, bir depoya aylık 80 bin TL ödendiğini fark etti. Hemen oraya giden Rafet Koroğlu, Sedat’ın gizli araba koleksiyonunu buldu. Hemen Muzaffer ve Sedat’ı çağıran Rafet Bey, oğullarına kendisi kredi ararken, arabalardan bahsetmedikleri için çok kızdı. Sedat’a da artık fotokopi odasında çalışacağını söyledi.
Akşam iftar için aynı masada toplanan Koroğlu Ailesi’ne Cavit de katıldı. Pervin’in Rafet ile görüştüğünü bilen ve onu ziyaret eden Cavit, sofrada bu konuyu açtı. İyice şüphelenen Gülcihan, tuvalete giden Cavit’e; Pervin hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Cavit ise bir şeyden haberi olmadığını söyledi.
FERİDE KONTROLÜ BIRAKMIYOR
Herkes yemekteyken planını devreye sokan Feride ise Hafize’yi alarak Nalan ile Sedat’ın odasına girdi. İkilinin yatağının altına telefon bırakan Feride, onları dinleyeceğini ifade etti. Gece Hafize’nin telefonu kapanınca bir kez daha odaya giden Feride, Nalan’a yakalanmadan durumu düzeltti. O arada eve dönen Hayri ise Nalan için aldığı manolya ağacını bahçeye dikti. Bunu Nalan da fark etti.
Annesinin baskısıyla çocuk sahibi olmak isteyen Nalan, Sedat’a bebek istediğini söyledi. Akşam karısına su kaplumbağası alıp getiren Sedat ise ikisinin de bunun için vakte ihtiyacı olduğunu ve sarılıp uyumalarının daha iyi olacağını ifade etti. Odasında olanı biteni dinleyen Feride, ardından vasiyetini yazdı.
Ertesi sabah kendisini görmeye gelen Billur ile dertleşen Nalan, Hayri’nin kendisi için yaptıklarını anlattı. İkili arasındaki çekimden şüphelenen Billur ise arkadaşına “Sen de Hayri Bey’e karşı bir şey hissediyor musun? Kimseden göremediğin ilgiyi ondan görüyor olabilirsin. Ona karşı duygular besleyebilirsin, bunlar normal. Korkma” dedi.
"HAYRİ BEY'E KARŞI BİR ŞEY HİSSEDİYOR MUSUN?"
Bu sözlere çok kızan Nalan ise “Sus. Bak sen hayatın boyunca bir o adama bir o adama aşık olmuş olabilirsin anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda üç beş adama aşık olmuş da olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim, boş ilişkileri peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam” dedi. Duyduklarına üzülen Billur ise “Ben namussuz bir hayat yaşıyorum öyle mi?” diyerek evi terk etti.
CÜZDANI BULAN NALAN'A FOTOĞRAF ŞOKU
İçinde Nalan’ın fotoğrafının olduğu cüzdanını kaybettiğini fark eden Hayri, sabah onu ararken Nalan geldi ve arabayı alacağını söyledi. Anahtarı Nalan’a teslim eden Hayri, onun manolya için kendisine teşekkür etmesine mutlu oldu. Ardından şirkete gitmek için yola koyulan Nalan, kırmızı ışıkta durunca cüzdan ayağının altına geldi. İçine bakan Nalan, Hayri’nin olduğunu anladı ancak içinde fotoğrafını görünce şoke oldu.
Nalan'ın tek arkadaşı Billur'a söylediği sözlere ve Hayri'ye olan duygularını kabul etmemesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Nalan korktuğu gerçekle yüzleşti", "Billur'la Nalan arasındaki iki yüzlü, içten içe eleştirmeli arkadaşlık ilişkisi bitti sonunda", "Nalan aşıksın", "Nalan çok ayıp etti ya. Kıyamam Billur'a", "Nalan çok büyük konuştun", "Ah be Nalan dilinin ayarı yok", "Kendine bile itiraf edemediğin gerçekle yüzleşmene az kaldı Nalan", "Evet gerçek arkadaşlar kavga esnasında belli olurmuş bunu da gördük."