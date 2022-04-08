Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'

"HAYRİ BEY'E KARŞI BİR ŞEY HİSSEDİYOR MUSUN?"

Bu sözlere çok kızan Nalan ise “Sus. Bak sen hayatın boyunca bir o adama bir o adama aşık olmuş olabilirsin anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda üç beş adama aşık olmuş da olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim, boş ilişkileri peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam” dedi. Duyduklarına üzülen Billur ise “Ben namussuz bir hayat yaşıyorum öyle mi?” diyerek evi terk etti.