Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı, sosyal medya sallandı!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 10 Mart Perşembe akşamı 34’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Nalan’ın bebeğini kaybetmesi herkesi derinden sarsarken; Rafet ve Feride de buna sebep olan Sedat ile Cana için intikam planı yaptı. Yaşadığı kötü günlerde en büyük desteği Hayri’den bulan Nalan’ın onunla vakit geçirmesi Feride’nin dikkatinden kaçmadı. Nalan ve Hayri’nin Feride’nin radarına takılması sosyal medyada gündem oldu.
Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız, 10 Mart akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız’ın 34’üncü bölümüne; Sedat ve Cana, bedel öderken, Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın Feride'nin radarına takılması damga vurdu.
Bu sırada hastanede Selen ve Levent’in konuşmasını duyan Rafet, saldırının Sedat’ın Alp’i dövmesi sonucu olduğunu duydu. Sedat’a durumu sonra Rafet, hesap sormak için Alp’le görüştü. Oğlunun evlendikten sonra Cana ile görüşmediğini belirten Rafet, Sedat’ın yasak aşkının devam ettiğine dair görüntüleri izledi. Kendisinin haksızlığa uğradığını söyleyen Alp, bebeğin düşmesine üzüldüğünü ancak bunun sorumlusunun Sedat olduğunu ifade etti.
Öğrendiği gerçekle yıkılan Rafet, durumu kimseye belli etmese de Sedat’la yüzleşti. Her şeyi bildiğini ifade eden Rafet, ona unutamayacağı bir ders vermeye karar verdi. Baba- oğulun konuşmasına şahit olan Feride ise Rafet Koroğlu’na; Sedat’ı kontrol altına almasını, Cana’yı da kendisine bırakmasını tembihledi.
MUTLULUĞUN SIRRI HAYRİ'DE
Bebeğini kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışan Nalan, kimseden aradığı desteği göremedikçe daha da yalnızlaştı. Olanı biteni düşünen Nalan bu süreçte kendisini anlayan tek kişinin Hayri olduğunu hissetti. Şoför Hayri’yi sürekli kızının etrafında gören Feride ise bu konuda Nalan’ı uyardı.
SEDAT VE CANA'YA BÜYÜK DERS
Oğluna ders vermek isteyen Rafet, onu otelin bulaşıkhanesinde çalışmaya yolladı. Cana ile özel olarak ilgilenmek isteyen Feride Hanım da onun saunaya gitmesini fırsat bildi. Cana içerideyken sıcaklığı yükselten ve kapıyı kilitleyen Feride, kapının arkasından kendisini göstererek Cana’ya gözdağı da verdi. Cana’nın baygınlık geçirmesi dikkatlerden kaçmadı.
FERİDE'Yİ KORKUTAN NALAN-HAYRİ YAKINLAŞMASI
Annesinin Hayri konusundaki uyarılarını umursamayan ve acısını hafifletmek için bebeğine aldığı patikleri gömen Nalan, çocukluğunda yanından ayırmadığı bebeği Safinaz’ı Hayri’ye hediye etti. Bu sırada ikilinin yakınlaştığını gören Feride’nin rahatsızlığı sosyal medyada gündem oldu.
İşte son sahneye gelen yorumlardan bazıları;
"Feride'nin gazabından sizi Safinaz bile koruyamayacak",
"Kim tutar şimdi Feride'yi",
"Feride'nin yeni kurbanı belli oldu",
"Hayri Bey geçmiş olsun, başın belada",
"Hayri yandın, Feride kadrajına aldı seni. Kurtuluşun yok",
"Feride Hanım şimdi de Nalan-Hayri aşkını baltalayacak",
"Korsenin yeni sahibi Hayri"