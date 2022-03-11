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MagazinCamdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı, sosyal medya sallandı!
HaberlerMagazin Haberleri Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı, sosyal medya sallandı!
• 11 Mart 2022 - 09:42 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı, sosyal medya sallandı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 10 Mart Perşembe akşamı 34’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Nalan’ın bebeğini kaybetmesi herkesi derinden sarsarken; Rafet ve Feride de buna sebep olan Sedat ile Cana için intikam planı yaptı. Yaşadığı kötü günlerde en büyük desteği Hayri’den bulan Nalan’ın onunla vakit geçirmesi Feride’nin dikkatinden kaçmadı. Nalan ve Hayri’nin Feride’nin radarına takılması sosyal medyada gündem oldu.

• 11 Mart 2022 - 09:42 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı, sosyal medya sallandı
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Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız, 10 Mart akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız’ın 34’üncü bölümüne; Sedat ve Cana, bedel öderken, Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın Feride'nin radarına takılması damga vurdu.

2NALAN, BEBEĞİNİ KAYBETTİ

NALAN, BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Camdaki Kız'ın sön bölümünde; Alp’in adamlarının saldırmasının ardından bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye giden Nalan, kötü haberi doktorundan aldı. Bebeğin kaybedilmesi hem Koroğlu Ailesi’ni hem İpekoğlu Ailesi’ni derinden yaraladı.

3Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı, sosyal medya sallandı

Bu sırada hastanede Selen ve Levent’in konuşmasını duyan Rafet, saldırının Sedat’ın Alp’i dövmesi sonucu olduğunu duydu. Sedat’a durumu sonra Rafet, hesap sormak için Alp’le görüştü. Oğlunun evlendikten sonra Cana ile görüşmediğini belirten Rafet, Sedat’ın yasak aşkının devam ettiğine dair görüntüleri izledi. Kendisinin haksızlığa uğradığını söyleyen Alp, bebeğin düşmesine üzüldüğünü ancak bunun sorumlusunun Sedat olduğunu ifade etti.

Öğrendiği gerçekle yıkılan Rafet, durumu kimseye belli etmese de Sedat’la yüzleşti. Her şeyi bildiğini ifade eden Rafet, ona unutamayacağı bir ders vermeye karar verdi. Baba- oğulun konuşmasına şahit olan Feride ise Rafet Koroğlu’na; Sedat’ı kontrol altına almasını, Cana’yı da kendisine bırakmasını tembihledi.

4MUTLULUĞUN SIRRI HAYRİDE

MUTLULUĞUN SIRRI HAYRİ'DE

Bebeğini kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışan Nalan, kimseden aradığı desteği göremedikçe daha da yalnızlaştı. Olanı biteni düşünen Nalan bu süreçte kendisini anlayan tek kişinin Hayri olduğunu hissetti. Şoför Hayri’yi sürekli kızının etrafında gören Feride ise bu konuda Nalan’ı uyardı.

5SEDAT VE CANAYA BÜYÜK DERS

SEDAT VE CANA'YA BÜYÜK DERS

Oğluna ders vermek isteyen Rafet, onu otelin bulaşıkhanesinde çalışmaya yolladı. Cana ile özel olarak ilgilenmek isteyen Feride Hanım da onun saunaya gitmesini fırsat bildi. Cana içerideyken sıcaklığı yükselten ve kapıyı kilitleyen Feride, kapının arkasından kendisini göstererek Cana’ya gözdağı da verdi. Cana’nın baygınlık geçirmesi dikkatlerden kaçmadı.

6FERİDEYİ KORKUTAN NALAN-HAYRİ YAKINLAŞMASI

FERİDE'Yİ KORKUTAN NALAN-HAYRİ YAKINLAŞMASI

Annesinin Hayri konusundaki uyarılarını umursamayan ve acısını hafifletmek için bebeğine aldığı patikleri gömen Nalan, çocukluğunda yanından ayırmadığı bebeği Safinaz’ı Hayri’ye hediye etti. Bu sırada ikilinin yakınlaştığını gören Feride’nin rahatsızlığı sosyal medyada gündem oldu.

İşte son sahneye gelen yorumlardan bazıları;

"Feride'nin gazabından sizi Safinaz bile koruyamayacak",

"Kim tutar şimdi Feride'yi",

"Feride'nin yeni kurbanı belli oldu",

"Hayri Bey geçmiş olsun, başın belada",

"Hayri yandın, Feride kadrajına aldı seni. Kurtuluşun yok",

"Feride Hanım şimdi de Nalan-Hayri aşkını baltalayacak",

"Korsenin yeni sahibi Hayri"

7Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı, sosyal medya sallandı

Kaynak: Bahar Gencer / Milliyet

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