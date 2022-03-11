Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı, sosyal medya sallandı!

Bu sırada hastanede Selen ve Levent’in konuşmasını duyan Rafet, saldırının Sedat’ın Alp’i dövmesi sonucu olduğunu duydu. Sedat’a durumu sonra Rafet, hesap sormak için Alp’le görüştü. Oğlunun evlendikten sonra Cana ile görüşmediğini belirten Rafet, Sedat’ın yasak aşkının devam ettiğine dair görüntüleri izledi. Kendisinin haksızlığa uğradığını söyleyen Alp, bebeğin düşmesine üzüldüğünü ancak bunun sorumlusunun Sedat olduğunu ifade etti.



Öğrendiği gerçekle yıkılan Rafet, durumu kimseye belli etmese de Sedat’la yüzleşti. Her şeyi bildiğini ifade eden Rafet, ona unutamayacağı bir ders vermeye karar verdi. Baba- oğulun konuşmasına şahit olan Feride ise Rafet Koroğlu’na; Sedat’ı kontrol altına almasını, Cana’yı da kendisine bırakmasını tembihledi.