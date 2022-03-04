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Magazin‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!
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• 04 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:

‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız', dün akşam 33’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü bir kez daha Perşembe akşamına damgasını vurdu. Reyting rekorları kıran dizide, Nalan’ın düşük tehlikesi geçirirken bile "Annem çok kızacak" demesi gündem oldu.

• 04 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor
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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi 33’üncü bölümüyle, 3 Mart akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra üzüntüsünün bebeğine yansımasından korkmaya başladı.

2NALANDAN SEDATA TOKAT

NALAN'DAN SEDAT'A TOKAT

Bunun üzerine Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek için harekete geçerken, ihanet şoku ile sarsılan Nalan'ın Sedat’a hesap sormak için soluğu otelde alması dikkat çekti.

3‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Nalan ise ayakta durmakta zorluk çeker ve ihanet şoku genç kadına oldukça ağır gelir.

4‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Hızını alamayan Nalan’ın Sedat'a tokatlı bir tepki göstermesi gerilimi iyice artırdı. Nalan'ı ikna etmeye çalışırken köşeye sıkışan Sedat, soluğu eniştesi Levent'le birlikte Alp'in evinde aldı. Alp, Nalan'a anlattıkları için ikisinden dayak yedi.

5‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Nalan, Hayri'nin kendisine verdiği gücü ve huzuru hissediyor. Hayri her ne kadar farkında olmasa da Nalan'ın aklını karıştırmaya başlıyor. Nalan'ı gözünden sakınan Hayri ise Nalan'ın etrafında adeta pervane oluyor.

6FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sedat ve Levent'in Alp'e saldırısının ardından Alp, bunun altında kalmayarak intikam almak için büyük bir planın peşine düştü. Sedat, Nalan ve Hayri, ormanda yaptıkları yürüyüşte Alp'in adamları tarafından saldırıya uğradı.

7‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Nalan, ormanda uğradıkları saldırı sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

8ANNEM ÇOK KIZACAK

"ANNEM ÇOK KIZACAK"

Ağrıları şiddetlenen Nalan, bebeğini düşürmesinden korkarken, Hayri'nin desteğiyle katlanmaya çalıştığı acı izleyenleri gerilime sürükledi. Hayri'nin elini sıkı sıkıya tutan Nalan, kanaması olduğunu fark edince şoke oldu ve düşük tehlikesi geçirirken bile “Annem çok kızacak” demesi dikkat çekti.

9‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Pervin'in Rafet'le yıllar önce yaşadığı aşk Koroğlu Ailesi için büyük bir tehlikedir. Pera ise annesinin Koroğlu Ailesi'ne yakın olma ısrarları karşısında Muzo'yu yemek yemeye ikna etmelidir. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. İkili arasında samimi bir konuşma geçer.

10‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor

Rafet, Pervin’in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur. Gülcihan, Rafet'e gelen hediyenin sırrını öğrenmeye çalışır. Pervin ve Rafet yıllar sonra bir araya gelecek mi?

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