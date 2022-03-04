‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız', dün akşam 33’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü bir kez daha Perşembe akşamına damgasını vurdu. Reyting rekorları kıran dizide, Nalan’ın düşük tehlikesi geçirirken bile "Annem çok kızacak" demesi gündem oldu.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi 33’üncü bölümüyle, 3 Mart akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra üzüntüsünün bebeğine yansımasından korkmaya başladı.
"ANNEM ÇOK KIZACAK"
Ağrıları şiddetlenen Nalan, bebeğini düşürmesinden korkarken, Hayri'nin desteğiyle katlanmaya çalıştığı acı izleyenleri gerilime sürükledi. Hayri'nin elini sıkı sıkıya tutan Nalan, kanaması olduğunu fark edince şoke oldu ve düşük tehlikesi geçirirken bile “Annem çok kızacak” demesi dikkat çekti.
Pervin'in Rafet'le yıllar önce yaşadığı aşk Koroğlu Ailesi için büyük bir tehlikedir. Pera ise annesinin Koroğlu Ailesi'ne yakın olma ısrarları karşısında Muzo'yu yemek yemeye ikna etmelidir. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. İkili arasında samimi bir konuşma geçer.