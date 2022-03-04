‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

Pervin'in Rafet'le yıllar önce yaşadığı aşk Koroğlu Ailesi için büyük bir tehlikedir. Pera ise annesinin Koroğlu Ailesi'ne yakın olma ısrarları karşısında Muzo'yu yemek yemeye ikna etmelidir. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. İkili arasında samimi bir konuşma geçer.