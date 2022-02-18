• 18 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı 'Camdaki Kız', 17 Şubat Perşembe akşamı 31'inci bölümüyle Kanal D ekranlarına geldi. Feride'nin Cana'ya kumpas kurarak bodruma kapatması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Sedat ve Cana ilişkisine daha fazla sessiz kalmak isteyemeyen Adil'in atacağı adım heyecan uyandırırken, dizinin final anında Nalan'ın Sedat'ın yasak aşkı ile yüzleşmesi damga vurdu.
• 18 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi 'Camdaki Kız', bu hafta 31’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından ekranlara uyarlanan yapımda; Cavit'in Gülcihan'a aşkını itiraf etmesi dikkat çekti.
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"Camdaki Kız Nalan esaretinden kurtulsun artık, dünya senin be güzelim."