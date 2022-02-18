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Magazin'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'
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• 18 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı 'Camdaki Kız', 17 Şubat Perşembe akşamı 31'inci bölümüyle Kanal D ekranlarına geldi. Feride'nin Cana'ya kumpas kurarak bodruma kapatması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Sedat ve Cana ilişkisine daha fazla sessiz kalmak isteyemeyen Adil'in atacağı adım heyecan uyandırırken, dizinin final anında Nalan'ın Sedat'ın yasak aşkı ile yüzleşmesi damga vurdu.

• 18 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git
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Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi 'Camdaki Kız', bu hafta 31’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından ekranlara uyarlanan yapımda; Cavit'in Gülcihan'a aşkını itiraf etmesi dikkat çekti.

2Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

Cana’nın Sedat’a attığı mesajı gören Nalan'ın, ikisini restoranda baş başa yakalaması ekranlara damga vururken, Nalan'ın Cana ile ne konuşacağı merak uyandırdı.

331İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU

31'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirmeye devam ederken, Gülcihan'ın alışveriş krizi tutunca olanlar oldu. Gülcihan, ne yapıp ederek elindeki torbalarla gizli kıyafet odasına ulaşmayı başardı.

4Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçti. Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapattı ve diş fırçasıyla duvarları temizletti.

5Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz hale geldi. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takıldı.

6Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başladı. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye karar verdi.

7CANAYLA BENİ YALNIZ BIRAK

"CANA'YLA BENİ YALNIZ BIRAK"

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düştü.

8Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

Cana ve Sedat'ı otelde sohbet ederken başbaşa yakalayan Nalan'ın "Sen eve git, Cana'yla beni yalnız bırak" sözleri dikkat çekti.

9Camdaki Kız sosyal medyada TT oldu İşte tweetler...

'Camdaki Kız' sosyal medyada TT oldu! İşte tweetler...

"Tüm 'Camdaki Kız' izleyicilerinin bekledikleri sahne, sonunda."

10Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

"Aşk-ı Memnu'daki Adnan'la 'Camdaki Kız' Nalan ölümüne kapışır."

11Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

"Camdaki Kız Nalan esaretinden kurtulsun artık, dünya senin be güzelim."

12Camdaki Kıza damga vuran sahne Nalan, Sedat’ı yakaladı: Beni Canayla yalnız bırak, eve git

"Bende 'Camdaki Kız' Nalan salaklığı var ben anladım."

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