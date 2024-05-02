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Gündem Buz gibi hava geri dönüyor! Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin
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Buz gibi hava geri dönüyor! Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Meteoroloji'den buz gibi hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hissedilir şekilde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kente "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıldı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışların bugün doğu illerinde etkili olacağını belirtirken yarın için ise İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Şen, 'Kıştan bir gün, montları giydim. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. Sıcaklık 3-4 gün daha 16-17 derece civarında olacak.' ifadelerini kullandı.

• 02 Mayıs 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
1 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

3 YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR

'YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde: 2 gündür Ankara’da yağışlar afete dönüştü. Bugün İç Anadolu’daki yağışlar doğuya doğru kaydı.

4 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Karadeniz Bölgesi, Sinop’tan Kahramanmaraş’a kadar çizgi çekelim, doğusuna kaydı.

5 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Yağışlar bu gece kuvvetli görünüyor. Gece saatlerinden sonra Mardin, öğleden sonraları Sivas, Samsun, Kahramanmaraş, Diyarbakır’da kuvvetli gözüküyor.

6 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Akşama doğru ise Doğuya kayıyor, Van, Bitlis civarı. Doğu’da yağış kuvvetli ama problem olacağını düşünmüyorum. Ankara gibi bir manzara beklemiyorum. Yıldırımda düşebilir bu yağışta.

7 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Yarından itibaren toz da gidecek. Kıştan bir gün, montları giydim. 16-17 derece, İstanbul. Uzun yıllar 23 derece idi İstanbul’daki ortalama. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. 3-4 gün daha 16-17 derece civarı İstanbul’da.

8 İSKENDERUNDA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İSKENDERUN'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi.

9 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü. Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

10 İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

11 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

12 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

13 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

14 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

20 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

21 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

22 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

23 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

24 Buz gibi hava geri dönüyor Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.