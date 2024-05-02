Buz gibi hava geri dönüyor! Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



