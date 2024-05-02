Buz gibi hava geri dönüyor! Meteoroloji İstanbul dahil 34 kent için alarm verdi, montları giyin
Meteoroloji'den buz gibi hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hissedilir şekilde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kente "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıldı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışların bugün doğu illerinde etkili olacağını belirtirken yarın için ise İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Şen, 'Kıştan bir gün, montları giydim. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. Sıcaklık 3-4 gün daha 16-17 derece civarında olacak.' ifadelerini kullandı.
• 02 Mayıs 2024 - 12:13 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 12:13 • Son Güncelleme: