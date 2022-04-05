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GalatasarayBüyük müjde! Torrent'in 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Büyük müjde! Torrent'in 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor
• 05 Nisan 2022 - 08:01 • Son Güncelleme:

Büyük müjde! Torrent'in 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucu transfer edilen ve kendisine verilen forma şansını iyi kullanamayan genç orta sahanın Galatasaray'dan ayrılacağı, 22 yaşındaki futbolcunun Al Ain'e gideceği öğrenildi.

• 05 Nisan 2022 - 08:01 • Son Güncelleme:
1Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor
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Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçim hazırlıkları hız kaznadı. Sarı-kırmızılı kulüpte forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuya flaş bir talip çıktığı vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Olimpiu Morutan'ın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanında, genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de konuşuldu.

3Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Rumen basınındaki haberlere göre, şu anda Rumen kulüpleri Olimpiu Morutan'ın maaşını karşılayabilecek durumda değil. Eurosport Romania'nın haberine göre; Morutan'ı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain istedi.

4Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Al Ain için Olimpiu Morutan'ın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle net bir karar verilmiş değil.

5TRABZONSPOR MAÇINDA SADECE 3 DAKİKA OYNAMIŞTI

TRABZONSPOR MAÇINDA SADECE 3 DAKİKA OYNAMIŞTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımın formasını ligde 23 maçta giydi. Genç futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Olimpiu Morutan takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

6Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

7Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç gün daha takımla birlikte çalışmayacağı öğrenildi. Yetenekli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp, oynamayacağının daha sonra verilecek karara göre netlik kazanacağı ortaya çıktı.

8Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp Kerem Aktürkoğlu'nun kasık arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

9Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

10Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol 7 asistlik performans sergiledi ve Avrupa devlerini peşine takmayı bildi.

11Büyük müjde Torrentin 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor

 

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