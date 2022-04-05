• 05 Nisan 2022 - 08:01 • Son Güncelleme:
Büyük müjde! Torrent'in 3 dakika oynattığı oyuncuya talip çıktı gidiyor
Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarı sonucu transfer edilen ve kendisine verilen forma şansını iyi kullanamayan genç orta sahanın Galatasaray'dan ayrılacağı, 22 yaşındaki futbolcunun Al Ain'e gideceği öğrenildi.
• 05 Nisan 2022 - 08:01 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçim hazırlıkları hız kaznadı. Sarı-kırmızılı kulüpte forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuya flaş bir talip çıktığı vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları...
3
4
6
7
9
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.
10