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Büyük bayram göçü! Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.

AA
• 05 Haziran 2025 - 12:30 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidenler, otoyolun Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

2Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için vatandaşlar, arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı.

3Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabahın ilk ışıklarıyla yollara düştü. TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi.

4Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

5Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

6Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

7Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidenler, otoyolun Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

8Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

9Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

10Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

11Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Yoğunluk, dron ile görüntülendi. Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

12TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAKLANDI

TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAKLANDI

Öte yandan Trafikte yoğunluğun azaltılması için Düzce il sınırından Ankara'ya kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin 4 Haziran Çarşamba saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı.

13Büyük bayram göçü Trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Sadece yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların geçişine izin verilecek.