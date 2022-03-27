Buse Varol'dan romantik paylaşım! 'Karısını hiç unutmaz'

Her ailede bazen ufak tefek sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, "Önemli olan onların çözülmesi ve tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" diyerek, ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek, eşini desteklemişti.