Buse Varol'dan romantik paylaşım! 'Karısını hiç unutmaz'
Buse Varol, aralarındaki sorunları çözerek boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Alişan'ın konserine gitti. Varol, sahnedeyken eğilip elini öpen Alişan'a kayıtsız kalamayarak, o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.
"BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFIMIZ"
Alişan, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım da yapmıştı. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Buse Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.
BUSE KAYITSIZ KALMADI
Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık vermişti. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise, kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yapmıştı.
Her ailede bazen ufak tefek sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, "Önemli olan onların çözülmesi ve tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" diyerek, ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek, eşini desteklemişti.
İkili, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Ayrılık haberleri yaradı", "Barışma bereketli geldi," ve "Krizi fırsata çevirdiler" şeklindeki yorumlar için ise, "Bu haberler bizi üzüyor. Aile içi konuları konuşmaya gerek yok. 'Yaşanılan bu durum işlerine yaradı' gibi cümleler, yakıştırmalar sadece üzüyor" açıklamasını yapmıştı.