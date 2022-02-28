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MagazinBuse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...
HaberlerMagazin Haberleri Buse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...
• 28 Şubat 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Buse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Buse Varol ve Alişan çiftinden güzel haber geldi. Varol, eşi Alişan ile fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, 'Her şey yolunda' mesajı verdi.

• 28 Şubat 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Buse Varol ile Alişandan yeni paylaşım Buzlar tamamen eridi...
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6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.

2Buse Varol ile Alişandan yeni paylaşım Buzlar tamamen eridi...

Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.

3Buse Varol ile Alişandan yeni paylaşım Buzlar tamamen eridi...

Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da dikkat çekmişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

4TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

Kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un daha önce çıkardığı alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü. Alişan-Buse Varol çiftinin aralarındaki buzları eritmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

5HER ŞEY YOLUNDA MESAJI

HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI

Varol, eşi Alişan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, takipçilerine, "Her şey yolunda." mesajı verdi.

6EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Ayrıca imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Varol, son halini de sosyal medya hesabından sergilemişti. Buse Varol'un bu paylaşımına Alişan, kayıtsız kalmamıştı.

7Buse Varol ile Alişandan yeni paylaşım Buzlar tamamen eridi...

Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

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Buse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...

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