• 28 Şubat 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
Buse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...
Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Buse Varol ve Alişan çiftinden güzel haber geldi. Varol, eşi Alişan ile fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, 'Her şey yolunda' mesajı verdi.
• 28 Şubat 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.
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Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.