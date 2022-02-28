Buse Varol ile Alişan'dan yeni paylaşım! Buzlar tamamen eridi...

Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da dikkat çekmişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.