Bursa'nın tüf tüfçüleri olağanüstü güne hazır! Nefesleriyle hedefi vurmaya çalışacaklar
Bursa'da Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 1 veteriner hekim ile 9 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen boruların içine konulacak sakinleştirici iğne ile sakinleştirip, sahiplerine teslim edecek. Tüf tüflü ‘kurban yakalama timi’ ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediyesi Veteriner Hekimi Nedret Çekmeceligil, “Kaçan kurban klasiği bu bayram yaşanmayacak. Çünkü biz işi şansa bırakmadık” dedi.
Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)-
• 05 Haziran 2025 - 11:37 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)-
• 05 Haziran 2025 - 11:37 • Son Güncelleme: