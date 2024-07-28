Bursa'daki köyde kadınlar hakimiyet kurdu, erkeklerin köye girişi yasaklandı

Kendisi de savaşa katılmış. Bizde burada aynı şekilde bu geleneği devam ettirmekteyiz. Eskiden savaş zamanında erkekler köyü terk ettiği zaman kendi yemeğimizi kendimiz yapmışız. Bu köyde herkes Gül Hatundur. Biz de bu hikaye üzerine geleneğimizi korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.