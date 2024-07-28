Bursa'daki köyde kadınlar hakimiyet kurdu, erkeklerin köye girişi yasaklandı
Bursa’nın 721 yıllık Kozluören Mahallesi’nde 523 yıldır yapılan gelenek ile köyün yönetimini kadınlar devraldı. Sabah saatlerinden itibaren köy girişini kapatan jandarma ekipleri erkeklerin girmesini engelledi. Köydeki işleri eşlerine teslim eden erkekler yağlı güreş müsabakalarını izlerken kadınlar ise 1 günlüğüne saltanat sürdü.
İHA
• 28 Temmuz 2024 - 17:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Temmuz 2024 - 17:03 • Son Güncelleme: