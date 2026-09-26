Bursa'daki geçim sıkıntısından kaçıp köyüne döndü: 2 bin 500 rakımda hayatını yeniden kurdu!

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Kortaş, "Ben Bursa'da yaşıyordum. 5 yıl önce Yerkaya'ya geri döndüm. 5 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben onlara veriyorum, onlar da bana çok şükür veriyor. Herkese hayvancılığı tavsiye ederim. Şehirde geçim çok zor. Orada maaşım yoktu, geçinemiyordum. Ben, eşim ve bir kızım köye geri döndük. Hayvancılık yapıyorum, bana yetiyor. Allah ihtiyaç sahiplerine de yardımcı olsun, bize de. Herkese hayvancılığı tavsiye ediyorum" dedi.