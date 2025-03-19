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GündemBursa'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı! Gece yarısı sokağa döküldüler
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Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı! Gece yarısı sokağa döküldüler

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın endişe yarattı.

• 19 Mart 2025 - 07:24 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2025 - 07:24 • Son Güncelleme:
1Bursada kız öğrenci yurdunda yangın çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler

Öğrenciler tedbir amacıyla bahçeye çıkarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

2Bursada kız öğrenci yurdunda yangın çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler

Yangın, saat 00.30 sıralarında Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıktı.

3Bursada kız öğrenci yurdunda yangın çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı.

4Bursada kız öğrenci yurdunda yangın çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

5Bursada kız öğrenci yurdunda yangın çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler

Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)