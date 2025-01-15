Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da yarıyıl tatili yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı
Türkiye'nin önemli termal kaynaklarına ev sahipliği yapan, Güney Marmara'daki Bursa, Yalova ve Balıkesir ile İç Ege'de yer alan Kütahya'da hizmet veren termal tesislerdeki yarıyıl tatili rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı. Yarıyıl tatilinden çok umutlu olduklarını ifade eden 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan, "Doluluk oranımız gayet güzel. Yarıyıl tatilini de yüzde 75-80 dolulukta kapatmayı öngörüyorum." dedi.
AA
• 15 Ocak 2025 - 14:25 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Ocak 2025 - 14:25 • Son Güncelleme: