Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da yarıyıl tatili yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı

Balıkesir'in doğa, deniz ve termal turizmi ile öne çıkan Edremit ilçesindeki termal tesislerde bu 17 Ocak'ta başlayacak yarı yıl tatili öncesinde hazırlıklar tamamlandı.Su kaynaklarının bolluğu dolayısıyla mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak geçen, Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan ve 21 bin 300 hektarlık alanıyla, deniz ve yeşilin kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında yer akan Kazdağları, yarıyıl tatilinde bölgeyi tercih edenlere hem kar güzelliği hem de doğal güzellikleri sunuyor.