Bursa adliyesinde duruşma esnasında yaralanan uzman çavuş gözlerini açtı! İlk sözleri duygulandırdı
Bursa'da bir uzman çavuş ve iki sanığın hayatını kaybettiği Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı sonrası başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut, saatler süren ameliyat sonrası hayata tutundu. Yoğun bakımdan çıkan ve servise alınan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut, gözlerine açtığında hep beraber memlekete Bingöl'e gideceğiz diyen yakınlarına, "Yok yok bizde kalalım. Evde yer var" diye konuştu. Doktorların hayata döndürmek için seferber olduğu Uzman Çavuş Uğur Bulut'un yoğun bakımdan çıkması ailesi, sevenleri, mesai arkadaşlarını sevince boğdu. İHA'ya konuşan baba Abdullah Bulut, "Suçlular en ağır cezayı alsın" dedi.
İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Aralık 2024 - 10:33 • Son Güncelleme: