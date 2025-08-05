Burhaniyelilere güzel haber: Tamamen ücretsiz! Yaş sınırı yok, herkes katılabiliyor
Balıkesirlilere müjde Burhaniye Belediyesi’nden geldi. Vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden pek çok spor ve dans etkinliğine katılabiliyor. Hem eğlenmek hem de sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için başlatılan faaliyetler yaz boyunca devam edecek.
Burhaniye Belediyesi, yaz sezonu boyunca sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor. Belediye bünyesinde görev yapan alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına katkı sağlıyor.
. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 08.00’de başlayan sabah sporu aktiviteleri, her Salı ve Perşembe günleri saat 19.00’da zumba aktiviteleri her yaştan katılımcıya açık olarak Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı’nda düzenleniyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını koruyacak, sosyal yaşamı destekleyen faaliyetlerimizi her yıl olduğu gibi aralıksız sürdürüyoruz. Yaz sezonu boyunca ücretsiz olarak düzenlediğimiz spor etkinliklerimiz, halkımız tarafından büyük ilgi görüyor. Sporu yaygınlaştırarak, her yaştan vatandaşımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu keyifli ve sağlıklı buluşmalara davet ediyorum.” dedi.Burhaniye Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan spor etkinlikleri, yaz sezonu boyunca devam edecek.