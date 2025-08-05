Burhaniyelilere güzel haber: Tamamen ücretsiz! Yaş sınırı yok, herkes katılabiliyor

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını koruyacak, sosyal yaşamı destekleyen faaliyetlerimizi her yıl olduğu gibi aralıksız sürdürüyoruz. Yaz sezonu boyunca ücretsiz olarak düzenlediğimiz spor etkinliklerimiz, halkımız tarafından büyük ilgi görüyor. Sporu yaygınlaştırarak, her yaştan vatandaşımızı sağlıklı yaşama teşvik etmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu keyifli ve sağlıklı buluşmalara davet ediyorum.” dedi.Burhaniye Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan spor etkinlikleri, yaz sezonu boyunca devam edecek.