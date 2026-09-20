Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!
HaberlerGündem Haberleri Burhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!

Burhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!

20.09.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, seracılık her geçen gün gelişirken, seracılara devlet destekleri de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Seralar Marul Fidesiyle Destekleniyor Projesi ile üreticilere %75 hibeli 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Burhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında düzenlenen marul fidesi dağıtım programına, İlçe Müdürü Kezban Köse ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklama da," Dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

2Burhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!

Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi