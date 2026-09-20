Burhaniye’de üreticiye dev destek: Yüzde 75 hibeyle üretim şahlanıyor!

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Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında düzenlenen marul fidesi dağıtım programına, İlçe Müdürü Kezban Köse ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklama da," Dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.