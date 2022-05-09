Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı! 'Ateş ediyorsun'

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Ünlü isim sık sık aşk haberleriyle gündeme geliyor. Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok. Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etmişti.