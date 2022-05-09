• 09 Mayıs 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı! 'Ateş ediyorsun'
Aşk Mantık İntikam dizisi final yapınca Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken güzel oyuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaşınca yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
• 09 Mayıs 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı. Burcu Özberk Bali'ye gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Ünlü isim sık sık aşk haberleriyle gündeme geliyor. Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok. Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etmişti.