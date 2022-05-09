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MagazinBurcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı! 'Ateş ediyorsun'
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• 09 Mayıs 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı! 'Ateş ediyorsun'

Aşk Mantık İntikam dizisi final yapınca Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken güzel oyuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaşınca yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

• 09 Mayıs 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun
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Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı. Burcu Özberk Bali'ye gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

2Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

Burcu Özberk gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

3Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

Oyuncu Burcu Özberk'in pozunu görenler "Kusursuz", "Seksisin", "Fizik kraliçe", "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulundu.

4HAYATIMDA KİMSE YOK

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Ünlü isim sık sık aşk haberleriyle gündeme geliyor. Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok. Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etmişti.

5Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

32 yaşındaki oyuncu,geçtiğimiz gün dalış yaptı ve doğal halini takipçileriyle paylaştı.

6Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

"Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" diyen Burcu Özberk'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

7Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

Özberk'in makyajsız haline beğeni yağdı.

8Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

Burcu Özberk'in Instagram'da 9 milyon takipçisi var.

9Burcu Özberk peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Ateş ediyorsun

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