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MagazinBurcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!
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• 04 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, derin göğüs dekolteli pozunu 9.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

• 04 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
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En son Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra rolüyle ekranlara gelen Burcu Özberk, bir süredir tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu cesur kareleriyle adeta Instagram'ı sallıyor.

2BURCU ÖZBERK DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE INSTAGRAMI SALLADI

BURCU ÖZBERK DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

3Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Siyah elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özberk'e, "Yandı buralar", "Ateş ediyorsun", "Çok güzelsin Burcu" gibi yorumlar geldi.

4Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesiyle sınır tanımayan Burcu Özberk'e, "Seni çılgın prenses", "Bal gibi" yorumları yapılmıştı.

5Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Cesur pozlarına tam gaz devam eden Özberk bikinisiyle poz verdi ve o pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

6Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu uzun süredir ekranlarda yer alıyor.

7Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, son zamanlarda oyunculuk alanında çıkış yakaladı.

8Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları gibi popüler dizilerde rol alan Özberk, hem kariyeri hem Instagram pozları ile son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

9Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Üstelik Özberk, 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Afili Aşk dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Başarılı oyuncu film ve dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleriyle de ekranlarda yerini aldı.

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