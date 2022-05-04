• 04 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, derin göğüs dekolteli pozunu 9.1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
• 04 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
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En son Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra rolüyle ekranlara gelen Burcu Özberk, bir süredir tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu cesur kareleriyle adeta Instagram'ı sallıyor.
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Siyah elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özberk'e, "Yandı buralar", "Ateş ediyorsun", "Çok güzelsin Burcu" gibi yorumlar geldi.
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Cesur pozlarına tam gaz devam eden Özberk bikinisiyle poz verdi ve o pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
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