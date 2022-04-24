• 24 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
Burcu Esmersoy'dan şaşırtan evlilik itirafı!
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Burcu Esmersoy'un aşk hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.
• 24 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
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45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.
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'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN'
Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.