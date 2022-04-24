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MagazinBurcu Esmersoy'dan şaşırtan evlilik itirafı!
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• 24 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan evlilik itirafı!

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Burcu Esmersoy'un aşk hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

• 24 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Burcu Esmersoydan şaşırtan evlilik itirafı
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45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

2EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

3BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR

'BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?'

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

4ARTIK HAYIRLI OLSUN DEYİN

'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN'

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

5EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti.

6Burcu Esmersoydan şaşırtan evlilik itirafı

Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

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