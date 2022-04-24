Burcu Esmersoy'dan şaşırtan evlilik itirafı!

'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN'

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.