Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBurcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!
• 11 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Burcu Esmersoy şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. Burcu Esmersoy, "Anne olma hayaliniz var mı?" ve "Sosyal medyadan evlilik teklifi alıyor musunuz?" sorularını cevapladı. 45 yaşındaki sunucu, Instagram paylaşımları hakkında da konuştu.

• 11 Mart 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
1Burcu Esmersoydan iddialı poz cevabı
ABONE OL

Burcu Esmersoy, önceki gün bir gözlük markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımına katıldı. Ünlü sunucu gerçekleşen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2EVLENDİK, GERİ GELDİK ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN

"EVLENDİK, GERİ GELDİK! ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN"

Yaptıklarını ya da yapamadıklarını çok düşündüğü bir evrede olduğunu ifade eden Esmersoy, “Dertlendiğiniz zamanlar oluyor mu?” sorusuna, “Dertlenmiyorum ama kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurt dışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman, yok yani bende. 'Keşke'lerim olduğu zamanlar oluyor” yanıtını verdi.

3İKİNCİ EVLİLİĞİMDE SAATLERİMİZ UYMUYORDU

"İKİNCİ EVLİLİĞİMDE SAATLERİMİZ UYMUYORDU"

İlişkiler hakkında yorum yapmak istemediğini belirten 45 yaşındaki güzel, “Zaten iki kere evlenmiş insanım. Evlilikte tempolarımız uyuşmadı. İlk eşim Formula 1 seyahatlerinde falandı. Ben de Türkiye’de yaşamaya çalışıyordum. Böyle karışık bir durum vardı. Buraya gelemediğimiz bir dönemdi. İkinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6’sında kalkan bir insanım, o uyuyordu. O yüzden denk gelemiyorduk” dedi.

4Burcu Esmersoydan iddialı poz cevabı

Kız kardeşinin hamile olduğunu ve teyze olmanın heyecanını yaşadığını açıklayan Esmersoy, “Sizin anne olmak gibi bir hayaliniz var mı?” sorusunu, “Benim de düşündüğüm zamanlar oldu. Şu an bilmiyorum. Teyze olmaya konsantreyim” şeklinde cevapladı.

5BENDEN UMUDU KESTİLER

"BENDEN UMUDU KESTİLER"

"Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?” sorusu üzerine ünlü sunucu, “Eskidendi o. Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

6VAR Kİ PAYLAŞIYORUZ

"VAR Kİ PAYLAŞIYORUZ"

Burcu Esmersoy, 4.1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozların hatırlatılması üzerine, “Var ki paylaşıyoruz” diyerek iddialı bir yanıt verdi.

7VASİYETİM HAZIR

"VASİYETİM HAZIR"

Ölmeden önce vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Burcu Esmersoy, “Vasiyetimi yaptım. Siz vefat ederseniz mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir. Bunun için önceden vasiyetimi yaptım. Bir kısmını vakıflara bağışladım, kardeşime bağışladım” ifadelerini kullandı.

84 AY SÜREN BİRLİKTELİK

4 AY SÜREN BİRLİKTELİK

Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü.Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.

9Burcu Esmersoydan iddialı poz cevabı

Esmersoy, 5 ay önce ise yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...

Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Flaş iddia...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Flaş iddia...