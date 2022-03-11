Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!

"EVLENDİK, GERİ GELDİK! ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN"

Yaptıklarını ya da yapamadıklarını çok düşündüğü bir evrede olduğunu ifade eden Esmersoy, “Dertlendiğiniz zamanlar oluyor mu?” sorusuna, “Dertlenmiyorum ama kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurt dışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman, yok yani bende. 'Keşke'lerim olduğu zamanlar oluyor” yanıtını verdi.