Burcu Esmersoy'dan 'iddialı poz' cevabı!
Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Burcu Esmersoy şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. Burcu Esmersoy, "Anne olma hayaliniz var mı?" ve "Sosyal medyadan evlilik teklifi alıyor musunuz?" sorularını cevapladı. 45 yaşındaki sunucu, Instagram paylaşımları hakkında da konuştu.
Burcu Esmersoy, önceki gün bir gözlük markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımına katıldı. Ünlü sunucu gerçekleşen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"EVLENDİK, GERİ GELDİK! ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN"
Yaptıklarını ya da yapamadıklarını çok düşündüğü bir evrede olduğunu ifade eden Esmersoy, “Dertlendiğiniz zamanlar oluyor mu?” sorusuna, “Dertlenmiyorum ama kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurt dışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman, yok yani bende. 'Keşke'lerim olduğu zamanlar oluyor” yanıtını verdi.
"İKİNCİ EVLİLİĞİMDE SAATLERİMİZ UYMUYORDU"
İlişkiler hakkında yorum yapmak istemediğini belirten 45 yaşındaki güzel, “Zaten iki kere evlenmiş insanım. Evlilikte tempolarımız uyuşmadı. İlk eşim Formula 1 seyahatlerinde falandı. Ben de Türkiye’de yaşamaya çalışıyordum. Böyle karışık bir durum vardı. Buraya gelemediğimiz bir dönemdi. İkinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6’sında kalkan bir insanım, o uyuyordu. O yüzden denk gelemiyorduk” dedi.