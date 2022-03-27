Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı
Burak Elmas'ın ibra edilmemesi üzerine yeni başkanını arayan Galatasaray'da tam 9 eski yönetici ön plana çıktı. Adaylar arasında Ünal Aysal'la Fatih Terim isimleri dikkat çekerken, Metin Öztürk ve Dursun Özbek'in de ön plana çıkması camiada kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da 2022 Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. 30 gün içerisinde seçime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar'da Burak Elmas yeniden başkan adayı olamayacak. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte Sarı-Kırmızılı camiada başkanlığa aday olması beklenen isimler ve son dakika haberinin detayları...
Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.
Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var.
Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim. TFF'de hocama laf edilince masaya yumruk vurdum. Konuşursam yer yerinde oynar denince konuşmamamın sebebi, hocamın 2 maç daha az ceza almasını istemememdi. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor.
1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk'ün, Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış olan babası Süleyman Öztürk ile başlayan Galatasaray sevdası kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine vesile olmuş ve devam eden yıllarda da artarak devam etmiştir. 45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmış Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün de ağabeyidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.
23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'ndaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi. 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrıldı. Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evlidir ve 2 çocuğu var. Dursun Özbek'in seçimde aday olacağı ifade ediliyor.
Abdürrahim Albayrak, 1954 yılında Rize'de doğmuştur. İlkokulu Rize'de okudu. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti. Aday olması beklenen Abdürrahim Albayrak'ın ekibinde de önemli isimlerin yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da teknik direktör olarak 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazanan Fatih Terim, oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşamıştı. Fatih Terim de başkanlığa aday olması beklenen bir diğer isim olarak göze çarpıyor...
Yiğit Şardan, 1 Mart 1963 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcudur. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştu. İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Ünal Aysal, 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerinde başkan olarak görevi Adnan Polat'tan devralmıştır. Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray ilk sezonunda Süper lig şampiyonluğuna ulaşmıştır. Aynı sezon sonunda Türkiye Süper Kupası da kazanılmış, 2012-2013 sezonu sonunda tekrar şampiyonluğa ulaşma başarısı göstermiştir. Ünal Aysal, 25 Mayıs 2013 tarihinde prosedür gereği görevinden istifa etmiş ve 22 Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimle yeniden Galatasaray başkanlığına seçilmiştir. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 25 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştır. Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor.
Adnan Polat, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Işık Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans için ABD'ye gitti. 1976 yılında, Long Island Üniversitesi'nde İş İdaresiöğrenimini bitirdi. 1992 - 1996 tarihleri arasında Galatasaray Kulübü'nde Başkan Yardımcılığı ve Futbol Komitesi Başkanlığı yaptı. Polat, Mart 2006 tarihinden Mart 2008 tarihine kadar Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2008 yılı mart ayında yapılan Başkanlık seçimini kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. Başkanı olmuştur. 7 Mart 2010 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçimi kazanmış ve Galatasaray Spor Kulübü'ne yeniden başkan seçilmiştir. 14 Mayıs 2011 yılında yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerinde Ünal Aysal başkan seçilerek başkanlığı Adnan Polat'tan devralmıştır.