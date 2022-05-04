Burak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!

GÜNTEKİN ONAY: ANCELOTTİ GELSE BAŞARILI OLAMAZ

Galatasaray’ın kadrosu iyi değil. Sezon başında testi kırılmadan önce de bunları yazıyordum, söylüyordum. Orta saha son derece yetersiz, forvet istikrarsız. Torrent değil, Ancelotti gelse dahi bu takımla harikalar yaratamazdı, bu kabul edilmesi gereken bir gerçek. İşin doğrusu bu olumsuz tabloyu Torrent’in üstüne yıkmak da yanlış olur. Bu kadro kalitesiyle Galatasaray şampiyonluğa oynayamazdı ama oyun kalitesi ve istikrar daha yukarıda olabilirdi.