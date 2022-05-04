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GalatasarayBurak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!
• 04 Mayıs 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!

Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla olay yaratan Domenec Torrent camiadan büyük tepki alırken, Burak Elmas'ın İspanyol teknik adamın hesabını kesiği iddia edildi. Sezon başında kurulan kadronun yetersizliğine dikkat çeken spor yazarları "Bu takıma Ancelotti gelse dahi başarılı olamazdı" sözlerini sarf etti.

• 04 Mayıs 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
1Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi
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Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktörün kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı. Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de çalışmayı düşünmediği Torrent’in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

2Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

3Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi

Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

4GÜNTEKİN ONAY: ANCELOTTİ GELSE BAŞARILI OLAMAZ

GÜNTEKİN ONAY: ANCELOTTİ GELSE BAŞARILI OLAMAZ

Galatasaray’ın kadrosu iyi değil. Sezon başında testi kırılmadan önce de bunları yazıyordum, söylüyordum. Orta saha son derece yetersiz, forvet istikrarsız. Torrent değil, Ancelotti gelse dahi bu takımla harikalar yaratamazdı, bu kabul edilmesi gereken bir gerçek. İşin doğrusu bu olumsuz tabloyu Torrent’in üstüne yıkmak da yanlış olur. Bu kadro kalitesiyle Galatasaray şampiyonluğa oynayamazdı ama oyun kalitesi ve istikrar daha yukarıda olabilirdi.

5UĞUR MELEKE: YUNUS AKGÜNÜ GÖNDERİP MORUTANA 4 MİLYON EURO VERİRSEN...

UĞUR MELEKE: YUNUS AKGÜN'Ü GÖNDERİP MORUTAN'A 4 MİLYON EURO VERİRSEN...

G.Saray’ın kadro kalitesi yarıştığı rakiplerinin altında. F.Bahçe’de ideal orta saha üçlüsü Crespo-Zajc-Mert, alternatifleri Gustavo-Sosa-Arda. Ozan-Mesut da kadro dışı. G.Saray’ın as orta sahası Taylan-Pulgar-Emre. Sonradan giren Berkan... Sezon başında toplam 17 milyon Euro bonservis ödenerek Morutan, Cicaldau, Berkan, Barış alınmış. Bu maçta dördü de kulübedeydi mesela. Yunus’u Adana’ya kiralayıp 4 milyona Morutan’ı alırsan, Emre Akbaba’yı Alanya’ya kiralayıp 4 milyona Berkan’ı alırsan, Okan’ı kiralayıp İsmail’e kalırsan şu an bulunduğun konum normal.

6MEHMET ASLAN: DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR

MEHMET ASLAN: DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR

Domenec Torrent ile Galatasaray taraftarının yıldızı hiç barışmadı. Doku uyuşmazlığı yaşanıyor. Bu açıdan bakıldığında ağzıyla kuş tutsa Torrent’in Galatasaray’da şansı yok. Sözlerine gelirsek. Yanlış mı? Söylediği her şey doğru. Tüm kulüpler arasında en büyük kriz Galatasaray’da yaşanıyor. Böyle bir ortamda suçlanabilecek son adam Torrent. Sözleri doğru ama ifade ediş biçimi tartışılabilir.

7Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi

Bu takımın bu hale gelmesinde en büyük pay sahipleri Burak Elmas ve Fatih Terim’dir. Domenec Torrent sarı kırmızılıların günah keçisi oldu. Burak Elmas zaten görevi bırakıyor. O bedeli böyle ödedi. Fatih Terim ise görevden alınarak suçlamalardan kurtuldu. Geriye sadece Torrent kaldı. Nasılsa yabancı ve gidici. Onun sayesinde yetersiz ve yaşlı futbolcu grubu da kurtuldu. Harcamayı başkası yaptı, faturayı İspanyol hoca ödedi.

8UĞUR MELEKE: AYKUT KOCAMAN VERİLERİ SİLDİ TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

UĞUR MELEKE: AYKUT KOCAMAN VERİLERİ SİLDİ TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Yanlış hatırlamıyorsam, benzer bir absürtlük Fenerbahçe’de de yaşanmamış mıydı? Phillip Cocu göreve geldiğinde de Aykut Kocaman’ın ekibinin verileri yok ettiği iddiası konuşulmamış mıydı? Yüz milyonlarca dolarlık olduğunu iddia ettiğimiz, yere göğe koyamadığımız büyük kulüplerin maalesef yönetim kalitesi bu.

9Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi

Domenec Torrent’in asla iyi bir teknik adam performansı gösterdiğini düşünmüyorum, belli ki bu hocanın içinden bir Jupp Derwall ya da Mircea Lucescu çıkmayacak. Ama tahmin ediyorum ki geldiğinden beri ona sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanamamasında birtakım odakların rolü vardır.

10GÜNTEKİN ONAY: BİR ARPA BOYU İLERLEME YOK

GÜNTEKİN ONAY: BİR ARPA BOYU İLERLEME YOK

Teknik adamların birbirlerini hedef almaları etik değil. Ayrıca Torrent bu takımla 17 maça çıktı ve oynattığı futbolda bir arpa boyu ilerleme yok. İlk geldiği günlerde problemli bir takımla karşılaştığı doğru ama o sorunları da çözemedi.

11Burak Elmasa Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrente hak verdi

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