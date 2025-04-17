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Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay! Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

İHA
• 17 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 17 Nisan 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
1Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

2Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

3Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

4Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktıPolis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi.

5Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

6Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.

7Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov süresiz olarak mühürlendi.

8Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde lüks bir otele ait 91 adet bungalovda, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.