Bungalovdaki gizli kamera skandalında şok detay! Görüntüler patronun telefonundan çıktı

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktıPolis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi. Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanmışlardı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov süresiz olarak mühürlendi. Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde lüks bir otele ait 91 adet bungalovda, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.