Bülent Özmen'den Tokat depremine dikkat çeken açıklama: Tetiklemesi mümkün değil

‘ŞEHİR MERKEZLERİNDE KORKULACAK BİR DURUM YOK’

Yeni bir depremin yaşanma ihtimalinin belirsiz olduğunu ifade eden Özmen, "Buğdaylı fayı üzerinde meydana gelen depremler kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta. Yani bu 5,6 büyüklüğündeki veya bunu biraz geçecek büyüklükteki depremlerin Tokat’ı etkilemesi olası değil. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Binalarında herhangi bir çatlak olmadıysa benim kişisel görüşüm tabii, vatandaş kendi inisiyatifini burada kullanarak refleks göstermesi lazım. Buğdaylı fayına yakın olan yerlerde belki biraz tedbirli olmakta fayda var. Ama Tokat merkezi gibi Yozgat, Amasya ve Sivas gibi yerlerde çok da korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim" dedi.