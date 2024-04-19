Bülent Özmen'den Tokat depremine dikkat çeken açıklama: Tetiklemesi mümkün değil
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6’lık depremin ardından açıklama yaptı. Kuzey Anadolu Fayı'nı tetiklemesi mümkün olmadığını vurgulayan Özmen," Ana büyük deprem üretme potansiyeli olan fayı tetiklemesi veya etkilemesi mümkün görünmüyor" dedi.
DHA
• 19 Nisan 2024 - 16:19 • Son Güncelleme:
DHA
• 19 Nisan 2024 - 16:19 • Son Güncelleme: