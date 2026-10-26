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Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

26.10.2026 - 15:34Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma ücretleri zamlandı. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni tarifeyle tam bilet ücretine yaklaşık yüzde 31 zam geldi. Öğrenci ve indirimli bilet fiyatlarının yanı sıra kredi kartı, NFC ve QR kodla yapılan biniş ücretleri de değişti.

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1Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

Kahramanmaraş'ta otobüs ve şehir içi toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni dönem başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen yeni toplu taşıma tarifesi 26 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Daha önce 29 TL olan tam bilet ücreti yaklaşık yüzde 31 artışla 38 TL'ye yükseldi. Yeni tarifeyle indirimli bilet, öğrenci kartı ve farklı ödeme yöntemlerinde uygulanacak ücretler de yeniden belirlendi.

2Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

TAM BİLET 38 TL'YE YÜKSELDİ


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Yeni tarifeye göre daha önce 29 TL olan tam Kahramankart ücreti 9 TL artarak 38 TL'ye çıktı. Böylece tam bilet fiyatında yaklaşık yüzde 31'lik artış gerçekleşti.

3Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

İNDİRİMLİ BİLET 18 TL OLDU


Yeni toplu taşıma tarifesiyle indirimli bilet ücreti de değişti. Kahramanmaraş'ta indirimli biniş ücreti 18 TL olarak uygulanmaya başladı.

Böylece şehir içi otobüslerde hem tam hem de indirimli bilet kullanan yolcular bugünden itibaren yeni ücret tarifesi üzerinden ödeme yapacak.

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4Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

KREDİ KARTI VE QR İLE BİNİŞ ÜCRETİ DE DEĞİŞTİ


Kahramankart kullanmadan toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar için uygulanacak ücret de yeniden belirlendi.

NFC, kredi kartı veya QR kod kullanılarak yapılan tek binişin yeni ücreti 40,50 TL oldu. Böylece bu ödeme yöntemleriyle yapılan yolculuklar, 38 TL olan normal tam bilet ücretinden daha pahalı olacak.

60 BİNİŞLİK KARTLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni ulaşım tarifesi kapsamında çoklu biniş kartlarının ücretleri de güncellendi.

60 binişlik öğrenci kartının fiyatı 1.020 TL olarak belirlenirken, 60 binişlik tam kartın fiyatı ise 2.190 TL'ye yükseldi.

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5Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

KAHRAMANMARAŞ YENİ OTOBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR?


26 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Kahramanmaraş toplu taşıma ücretleri şöyle:

Tam bilet: 38 TL
İndirimli bilet: 18 TL
NFC, kredi kartı ve QR ile biniş: 40,50 TL
60 binişlik öğrenci kartı: 1.020 TL
60 binişlik tam kart: 2.190 TL

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen toplu taşıma zammı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başladı.

Kentte otobüs ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar artık yolculuklarını yeni bilet fiyatları üzerinden gerçekleştirecek.

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