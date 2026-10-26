Bugün yürürlüğe girdi! Toplu taşımaya yüzde 31 zam

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Kahramankart kullanmadan toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar için uygulanacak ücret de yeniden belirlendi.



NFC, kredi kartı veya QR kod kullanılarak yapılan tek binişin yeni ücreti 40,50 TL oldu. Böylece bu ödeme yöntemleriyle yapılan yolculuklar, 38 TL olan normal tam bilet ücretinden daha pahalı olacak.



60 BİNİŞLİK KARTLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU



Yeni ulaşım tarifesi kapsamında çoklu biniş kartlarının ücretleri de güncellendi.



60 binişlik öğrenci kartının fiyatı 1.020 TL olarak belirlenirken, 60 binişlik tam kartın fiyatı ise 2.190 TL'ye yükseldi.