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Kahramanmaraş’ın saklı doğa rotası: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı

25.10.2026 - 15:54Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

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1Kahramanmaraş’ın saklı doğa rotası: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı

Andırın ilçesi, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla öne çıkarken Akifiye Mahallesi'ndeki Fındıklı Dere de doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2Kahramanmaraş’ın saklı doğa rotası: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı

Ağaçların arasında uzanan kanyon, berrak göletleri ve küçük şelaleleriyle doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölge, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir gezi noktası olarak öne çıkıyor.

3Kahramanmaraş’ın saklı doğa rotası: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı

Fındıklı Dere güzergahında bulunan Hastane Pınarı ise taş mimarisi ve ormanın içinden gelen soğuk kaynak suyuyla dikkati çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, pınar çevresinde mola vererek doğayla iç içe vakit geçirebiliyor. Akifiye Mahallesi'ndeki bu doğal güzellikler, Andırın'ın doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya koyarken, bölgenin daha fazla ziyaretçi tarafından tanınması bekleniyor.

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