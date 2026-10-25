Kahramanmaraş’ın saklı doğa rotası: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı

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Ağaçların arasında uzanan kanyon, berrak göletleri ve küçük şelaleleriyle doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölge, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir gezi noktası olarak öne çıkıyor.