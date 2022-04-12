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MagazinBritney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bebek geliyor...
HaberlerMagazin Haberleri Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bebek geliyor...
• 12 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bebek geliyor...

Sam Asghari ile mutlu birlikteliğini sürdüren Britney Spears, hamile olduğunu açıkladı. Babasıyla yaşadığı vasilik davasıyla magazin gündeminden düşmeyen Britney Spears müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

• 12 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Bebek geliyor...
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Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber geldi.

2BEBEK GELİYOR

BEBEK GELİYOR!

Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti. Takipçileri anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.

3BU YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞ

"BU YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞ!"

Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram'dan açıkladı.

4BABA OLMAK İSTİYORDU

BABA OLMAK İSTİYORDU

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

5ORTADAN KAYBOLDU

ORTADAN KAYBOLDU

Ayrıca Britney Spears, geçtiğimiz ay sosyal medyada adeta ortadan kaybolmuştu. Pop yıldızının hesabına ulaşamayan hayranları, Spears'ın sosyal medya hesabını kapattığını fark etmişti.2020'dede benzer bir davranışta bulunan Britney Spears, bir hafta sonra hesabını aktif hale getirerek, Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu. Özgürlüğüne kavuşması şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyordu.

6MAHKEMELİK OLDU

MAHKEMELİK OLDU

Öte yandan 39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.

713 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

13 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

5 ay önce Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.

8İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.

92007DE BOŞANDI

2007'DE BOŞANDI

Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

10Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Bebek geliyor...

Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

11Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Bebek geliyor...

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