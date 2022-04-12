Britney Spears müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bebek geliyor...
Sam Asghari ile mutlu birlikteliğini sürdüren Britney Spears, hamile olduğunu açıkladı. Babasıyla yaşadığı vasilik davasıyla magazin gündeminden düşmeyen Britney Spears müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.
Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber geldi.
BEBEK GELİYOR!
Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti. Takipçileri anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.
BABA OLMAK İSTİYORDU
Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.
ORTADAN KAYBOLDU
Ayrıca Britney Spears, geçtiğimiz ay sosyal medyada adeta ortadan kaybolmuştu. Pop yıldızının hesabına ulaşamayan hayranları, Spears'ın sosyal medya hesabını kapattığını fark etmişti.2020'dede benzer bir davranışta bulunan Britney Spears, bir hafta sonra hesabını aktif hale getirerek, Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu. Özgürlüğüne kavuşması şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyordu.
MAHKEMELİK OLDU
Öte yandan 39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.
Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.
2007'DE BOŞANDI
Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.
Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.