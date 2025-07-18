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Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

18.07.2025 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Gizem CENGİL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da nişanlı çift, birlikte sahiplendikleri 'Lucky' adlı köpeği, ayrıldıktan sonra tedavi gördüğü klinikte terk etti. Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, 'Çift ayrılıyor. Beyefendi, maalesef ki nişanlısını arayıp, 'Lucky’i uyut, buraya da getirme' deyip konuyu kapatıyor. Bütün ödemelerini geri çekiyor. Daha sonrasında zaten hanımefendinin herhangi bir işi ve maddi imkanı olmadığı için orada bir kaos yaşanıyor. Tabii ki de Lucky’den vazgeçmemiz mümkün değil' dedi.

1Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Adana’da yaşayan nişanlı çift, 'pinscher' cinsi köpeği sahiplendi. Çiftin 'Lucky' ismini verdikleri köpek, bir süre sonra rahatsızlandı ve yanlış tedaviler sonucu engelli kaldı. Çift, köpeğin tedavisi için Ankara’daki veteriner kliniğine başvurdu. Klinikte Lucky’nin ilk tetkikleri gerçekleştirildi. Vücudundaki enfeksiyon giderildi. Lucky'nin tedavisi devam ederken nişanlı çift ayrıldı. Çift, ayrılmalarını sebep göstererek Lucky'i teslim almayacaklarını bildirdi.

2Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Nişanlı çift, birlikte bakmak için Lucky’i sahipleniyor. Lucky, bu süreçte bir rahatsızlık yaşıyor. Gerçekleştirilen yanlış muayeneler ve operasyonlar sonucu yürüyerek girdiği klinikten engelli bir şekilde ayrılıyor.

3Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Lucky’nin sahiplerinin arkadaşı benim de arkadaşım. Bu vesile ile Lucky’i bize getirmek istediklerini söylüyorlar. ‘Yüzde 1 bile bir şansı varsa denemek istiyoruz’ ifadelerini kullanıyorlar. Çift daha sonra ayrılıyor. Beyefendi, maalesef ki nişanlısını arayıp, 'Lucky’i uyut, buraya da getirme' deyip konuyu kapatıyor. Bütün ödemelerini geri çekiyor. Daha sonrasında zaten hanımefendinin herhangi bir işi ve maddi imkanı olmadığı için orada bir kaos yaşanıyor. Tabii ki de Lucky’den vazgeçmemiz mümkün değil.

4Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Çok umut vadeden bir çocuk. Evet zorlu bir yol bizi bekliyor. Operasyonlarını, muayeneleri, fizik tedavi sürecini hocalarımla birlikte herkes taşın altına elini koyarak yapacağız ve tedavi etmeden bırakmayacağız" dedi.

5Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Denli, ayrılma sonucu sahiplenilen hayvanların terk edilmesinin aslında çok karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek, "Genelde çiftler ayrılır, arada hep çocuklar kaynar. Hayvanlar da öyle.

6Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Ama hayvanların durumu daha acı. Çünkü ya sokağa ya barınaklara terk ediliyorlar. O çok sevdikleri, ortak olarak baktıkları o can bir anda yabancı bir çöp şekline geliyor onlar için. Ya da kliniklere terk ediliyorlar.

7Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

Özellikle hasta ve engelliyse, tedavi süreci biraz daha uzun, maliyetli ise vazgeçmek daha kolay oluyor" diye konuştu.