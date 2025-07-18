Böyle vicdansızlık görülmedi! Nişanlıyken sahiplendiler, ayrılınca terk ettiler

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Lucky’nin sahiplerinin arkadaşı benim de arkadaşım. Bu vesile ile Lucky’i bize getirmek istediklerini söylüyorlar. ‘Yüzde 1 bile bir şansı varsa denemek istiyoruz’ ifadelerini kullanıyorlar. Çift daha sonra ayrılıyor. Beyefendi, maalesef ki nişanlısını arayıp, 'Lucky’i uyut, buraya da getirme' deyip konuyu kapatıyor. Bütün ödemelerini geri çekiyor. Daha sonrasında zaten hanımefendinin herhangi bir işi ve maddi imkanı olmadığı için orada bir kaos yaşanıyor. Tabii ki de Lucky’den vazgeçmemiz mümkün değil.