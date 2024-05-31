Böyle sabır sınavı görülmedi! Alkolmetreyi görünce dili tutuldu

Polis alkollü sürücüye, "Mesut; üflememe gibi şansın yok. Artık lütfen cevap ver. 50 promil senin, 51 promil benim. Sadece üfleyeceksin" dedi. Sürücü ise, "Üfletmeseniz olmaz mı? Hiç bir çıkar yolu yok mu. Bırakayım abi gideyim. Biliyorum pazarlık olmuyor. Bu kez alırsanız 5 yıl gidecek" diye konuştu.