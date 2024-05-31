Böyle sabır sınavı görülmedi! Alkolmetreyi görünce dili tutuldu
Bursa’da polis ekipleri alkollü sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Genç bir sürücü uygulama noktasını görünce çıkmaz yolda yakalandı. Daha önce 2 kere alkolden ehliyeti alınan sürücü, alkolmetreyi karşısında görünce alkolün etkisi ve rahat tavırlarıyla polisleri sabır sınavından geçirdi. Tepki vermeyen sürücünün polisi çileden çıkardığı anlar kameraya yansırken, sürücüye 18 bin lira ceza kesildi.
İHA
• 31 Mayıs 2024 - 11:08 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2024 - 11:08 • Son Güncelleme: