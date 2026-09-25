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GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar
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Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

25.09.2026 - 11:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)-

Fatih'te çalıştıkları 5 yıldızlı oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin, resepsiyonda müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, genel müdür ve muhasebe müdürünün çaldıkları paralarla 20 odalı butik otelin işletmesini aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

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1Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

2Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

PARALARI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA


Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.

3Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

YÜZDE 85 DOLULUĞA RAĞMEN OTEL ZARAR ETMİŞ


Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda otelin kadın genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

4Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI


Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

5Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

ÇALDIKLARI PARALARLA OTEL ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI


Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

6Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

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