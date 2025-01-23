Bolu'daki yangın faciasının ardından gözler diğer turizm merkezlerinde! Uzungöl'de otellere yangın önlemi çağrısı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası gözler, turizm tesislerine çevrildi. Trabzon’da Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, turizm merkezi Uzungöl’deki otel ve tesislere çağrıda bulunarak, olası yangına karşı tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.
Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
• 23 Ocak 2025 - 13:49 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
• 23 Ocak 2025 - 13:49 • Son Güncelleme: