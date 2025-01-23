Bolu'daki yangın faciasının ardından gözler diğer turizm merkezlerinde! Uzungöl'de otellere yangın önlemi çağrısı

'OTEL YANGINI, HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR'

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği'nin yazılı açıklamasında, "Bolu'da yaşanan otel yangını, hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu tür olayların bölgemizde de yaşanmaması için gerekli tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bolu'da meydana gelen üzücü otel yangını, hepimize yangın güvenliği konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Uzungöl'ün doğal güzelliklerini koruma ve turizmdeki başarısını sürdürebilme hedefi doğrultusunda, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği olarak otel işletmecilerimizi yangın önlemleri konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.