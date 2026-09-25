Bolu’da köylüler üretti, tezgaha taşıdı! Aracılar devreden çıktı, vatandaş akın etti
Bolu’da köylerden semt pazarlarına getirilen doğal ürünler, üreticiden doğrudan vatandaşa ulaşıyor. Katkısız ve kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri satışa sunan üreticilere vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor.
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Üreticiler, aracısız satış sayesinde ürünlerini doğrudan vatandaşlara ulaştırırken, vatandaşlar da farklı köy ürünlerini aynı pazarda bulma imkanı yakalıyor.
Köylerden pazara getirilen ürünler, vatandaşların da ilgisini görüyor. Üreticiler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmaya devam ediyor.
Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, kendi yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.