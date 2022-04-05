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DünyaBoğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?
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Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

Bayraktar'ın ürettiği insansız hava araçları dünya medyasında yer bulmaya devam ederken, Türkiye'nin 2012 yılından itibaren adım attığı akıllı füze sistemlerinde de, özellikle son 5-6 yıl içinde önemli bir başarı elde etti. Alman basını, "Boğaz'dan gelen İHA gücü" başlıklı analiz haberinde Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğuna dair bir analiz haber kaleme aldı. Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağının belirtildiği haberde, Türk SİHA'larını Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne dikkat çekildi.

• 05 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Türk İHA ve SİHA'ları Kuzey Afrika'dan Karabağ'a, Türkiye'nin güney sınırlarından Irak ve Suriye'deki operasyonlara kadar birçok alanda kendini ispatladı.

2Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Bu bölgelerdeki başarısı ile ihracatı hız kazanan Türk SİHA'larını envanterine katan ülkelerden biri de neredeyse bir ayı aşkın süredir Rus ordusuna direnen Ukrayna oldu.

3RUSYA SAVAŞINDA UKRAYNANIN BAYRAKTARLARI FARK YARATTI

RUSYA SAVAŞINDA UKRAYNA'NIN BAYRAKTARLARI FARK YARATTI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği SİHA'lar Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından

4Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Frankfurter Allgemeine 'Boğaz'dan gelen İHA gücü' başlıklı bir analiz yayımladı. Türk SİHA'larının savunma sanayide dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekilen haberde, Alman ordusunun teknolojiyi yakalamak için daha fazla para alacağı belirtildi.

5Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Türkiye'nin nasıl önemli bir silah teknolojisi üreticisi olduğunun analiz edildiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne de dikkat çekildi.

6AMBARGOYLA TÜRK FÜZELERİ AKILLANDI

AMBARGOYLA TÜRK FÜZELERİ AKILLANDI

Türk Savunma Sanayii, başta ABD olmak üzere bazı müttefik ülkelerin uyguladığı açık ve örtülü ambargoların ardından insansız hava araçlarında (İHA-SİHA) dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, akıllı füze ve hassas güdümlü mühimmat üretiminde de kısa sayılacak bir süre içinde yakaladı.

7Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Roketsan'ın geliştirdiği seyir füzesi ÇAKIR'ın lansmanı, Türk Savunma Sanayii'nin son 10 yıl içinde füze alanında yaptığı atılımları da gözler önüne serdi. Türkiye'nin akıllı füze üretiminde yakaladığı başarı grafiğinin arka planındaki etkenlerden birini ise başta ABD olmak üzere bazı müttefik ülkelerin Türkiye'ye yönelik açık ve örtülü ambargoları oldu.

8ATEŞ GÜCÜ YÜKSELDİ

ATEŞ GÜCÜ YÜKSELDİ

Türkiye, 2012 yılından itibaren adım attığı akıllı füze sistemlerinde de, özellikle son 5-6 yıl içinde önemli bir başarı elde etti. Türk SİHA'ları, akıllı füzelerin getirdiği vurucu güç özelliği yani ateş gücü kabiliyeti ile değerini yükseltti. Hassas güdümlü füze ve mühimmatlar, terörle mücadelede de önemli bir role sahip. Roketsan tarafından son yıllarda geliştirilen hassas güdümlü füzeler şöyle sıralandı:

9Cirit Lazer Güdümlü Füze:

Cirit Lazer Güdümlü Füze:

Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm.

10Taktik Füze silah Sistemi:

Taktik Füze silah Sistemi:

Yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket yeteneğine sahip.

11UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi:

UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi:

Öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi.

12L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun menzilli Tanksavar Füze Sistemi:

L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun menzilli Tanksavar Füze Sistemi:

Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedefe karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.

13SOM Stand Off Mühimmatı:

SOM Stand Off Mühimmatı:

Muharebe sahası derinliklerinde yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi.

14Boğazdan gelen İHA gücü Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi

Kara, hava ve deniz platformlarında atılabilen yeni nesil seyir füzesi Çakır, 150 kilometrenin üstünde menzile sahip.

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