Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

ATEŞ GÜCÜ YÜKSELDİ

Türkiye, 2012 yılından itibaren adım attığı akıllı füze sistemlerinde de, özellikle son 5-6 yıl içinde önemli bir başarı elde etti. Türk SİHA'ları, akıllı füzelerin getirdiği vurucu güç özelliği yani ateş gücü kabiliyeti ile değerini yükseltti. Hassas güdümlü füze ve mühimmatlar, terörle mücadelede de önemli bir role sahip. Roketsan tarafından son yıllarda geliştirilen hassas güdümlü füzeler şöyle sıralandı: