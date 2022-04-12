Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi! 'Öyle bir şey...'
Adı kendisinden 20 yaş büyük iş insanı Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanda bir erkekle samimi olan Akalay, yöneltilen soru karşısında sinirlendi.
Yeni bir aşka yelken açtıkları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu iddiaları, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı. Ancak iki ismin sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden olmuştu.
37 yaşındaki güzel, "Bu konuyla alakalı daha önce de konuştum, yine söylüyorum; 'imkansız bir şeyden bahsediyoruz'. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk, böyle bir şey olabilir mi? Dilara Karabay benim çok yakın arkadaşım biz imkansızı konuşuyoruz. Bu konu artık lütfen kapansın" ifadelerini kullandı.
"BU KONUYU BÜYÜTMEK İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK SIKINTI"
Muhabirlerin “Birce Hanım Kaz Dağları’na tatile gitmeniz de çok konuşuldu bunun için ne söylersiniz?” sorusuna ise oyuncu, "Daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Bu tarz haberlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortak arkadaşlarımız olabilir, bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı. Bu açıklamanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Özel hayat konuşmuyorum, bu sözler yeterli sanırım" şeklinde net bir cevap verdi.
AKALAY'I SİNİRLENDİREN SORU
Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanda bir erkek ile çok samimi olan Birce Akalay’a muhabirler, “İçerde eğlendiğiniz beyefendi erkek arkadaşınız mı?” sorusu yöneltildi. Birce Akalay “Hayır” demekle yetindi.
Daha sonra muhabirlerin Saadettin Saran ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri hatırlatması üzerine sinirlenen Birce Akalay “Öyle bir şey yok kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum” diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.