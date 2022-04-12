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MagazinBirce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi! 'Öyle bir şey...'
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• 12 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi! 'Öyle bir şey...'

Adı kendisinden 20 yaş büyük iş insanı Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanda bir erkekle samimi olan Akalay, yöneltilen soru karşısında sinirlendi.

• 12 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi Öyle bir şey...
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Yeni bir aşka yelken açtıkları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu iddiaları, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı. Ancak iki ismin sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden olmuştu.

2TESADÜF MÜ

TESADÜF MÜ?

Kaz Dağları’na giden Akalay, burada sosyetenin ve oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli bulunan yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşmıştı.

3Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi Öyle bir şey...

Saran da aynı saatlerde bu otelden Karabay’la bir fotoğrafını yayınlamıştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu, aynı otelde konaklaması dikkat çekmişti.

4İMKANSIZ BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORUZ

"İMKANSIZ BİR ŞEYDEN BAHSEDİYORUZ"

'Mezarlık' dizisi ile dijital platformda izleyicilerle buluşacak olan ünlü oyuncu Akalay, “Sizlerin neyi merak ettiğinizi ve ne sormak istediğinizi biliyorum, siz de biliyorsunuz ki ben sokakta röportaj yapmıyorum. Fakat sizi kırmayacağım" diyerek söze başladı.

5Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi Öyle bir şey...

37 yaşındaki güzel, "Bu konuyla alakalı daha önce de konuştum, yine söylüyorum; 'imkansız bir şeyden bahsediyoruz'. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk, böyle bir şey olabilir mi? Dilara Karabay benim çok yakın arkadaşım biz imkansızı konuşuyoruz. Bu konu artık lütfen kapansın" ifadelerini kullandı.

6BU KONUYU BÜYÜTMEK İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK SIKINTI

"BU KONUYU BÜYÜTMEK İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK SIKINTI"

Muhabirlerin “Birce Hanım Kaz Dağları’na tatile gitmeniz de çok konuşuldu bunun için ne söylersiniz?” sorusuna ise oyuncu, "Daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Bu tarz haberlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortak arkadaşlarımız olabilir, bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı. Bu açıklamanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Özel hayat konuşmuyorum, bu sözler yeterli sanırım" şeklinde net bir cevap verdi.

7AKALAYI SİNİRLENDİREN SORU

AKALAY'I SİNİRLENDİREN SORU

Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanda bir erkek ile çok samimi olan Birce Akalay’a muhabirler, “İçerde eğlendiğiniz beyefendi erkek arkadaşınız mı?” sorusu yöneltildi. Birce Akalay “Hayır” demekle yetindi.

Daha sonra muhabirlerin Saadettin Saran ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri hatırlatması üzerine sinirlenen Birce Akalay “Öyle bir şey yok kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum” diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.

8İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

2011 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Murat Ünalmış'tan 2012'de boşanan Birce Akalay, 'Küçük Ağa' dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde nikâh masasına oturmuştu. Oyuncu çift, 2017'de evliliklerini sonlandırmıştı.

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