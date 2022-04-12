Birce Akalay o soruyu duyunca sinirlendi! 'Öyle bir şey...'

"BU KONUYU BÜYÜTMEK İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK SIKINTI"

Muhabirlerin “Birce Hanım Kaz Dağları’na tatile gitmeniz de çok konuşuldu bunun için ne söylersiniz?” sorusuna ise oyuncu, "Daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Bu tarz haberlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortak arkadaşlarımız olabilir, bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı. Bu açıklamanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Özel hayat konuşmuyorum, bu sözler yeterli sanırım" şeklinde net bir cevap verdi.